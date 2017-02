La UDEF acorrala al expresidente Ignacio González al señalar que los pagos de alquiler del ático de Marbella “podrían ser simulaciones”

Se le complica el futuro judicial al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, acaba de elaborar un informe al que ha tenido acceso la Cadena SER que concluye que “se aprecian suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos del inmueble”.

Lo que dice la UDEF en este informe de 55 páginas del pasado 7 de febrero es que “no existe realmente correspondencia entre las facturas del supuesto pago del alquiler del ático durante casi cinco años y las transferencias bancarias que lo justifican, encontrándonos ante una posible simulación, en la que se efectuarían ciertos pagos al objeto de dar apariencia de verosimilitud”. Eso o que la sociedad COAST INVESTORS no aportó toda la documentación que fue requerida por la Agencia Tributaria en su día.

Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero, siempre han afirmado que alquilaron el ático a la empresa COAST INVESTORS, antes de comprarlo en diciembre de 2012 por un importe de 770.000 euros. Según el relato del matrimonio el ático de Marbella se alquiló por primera vez en julio del año 2008 por una mensualidad de 2000 euros mediante un contrato, que ellos mismos aportaron y que se prorrogó en junio de 2011 a un precio inferior.

Sin embargo según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional “la documentación aportada por COAST INVESTORS a la Agencia Tributaria siembra dudas sobre el pago de las cuotas debidas por parte de Ignacio González y Lourdes Cavero, ya que aparentemente no se habrían abonado todas las facturas expedidas por COAST, además de la falta de correspondencia entre facturas y pagos”.

Hay otro indicio claro y constatado policialmente de lo que según la UDEF pudo ser una “simulación” de pago. Según la investigación la empresa propiedad del ático de Marbella no declaró por los beneficios del alquiler del inmueble hasta que se supo que Ignacio González estaba siendo investigado. “Examinada la base de datos de COAST se comprueba que no consta presentación de ninguna declaración ni autoliquidación por los rendimientos obtenidos por el alquiler del inmueble, como entidad no residente sin establecimiento permanente. Tampoco habría presentado el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles, por la tenencia de inmuebles situados en España”. Después y a instancia de la Agencia Tributaria, añade este informe de la UDEF, “COAST INVESTORS, habría presentado los correspondientes modelos, realizando un ingreso global de 74.617 euros”.

La UDEF desmiente también la declaración del presunto testaferro Rudy Valner

En el año 2015 Rudy Valner declara que la persona que lo contrató para la representación de COAST INVESTORS fue el propietario de WALFORT OVERSEAS INVESTMENTS, Luis Olvaldo Repetto. Sin embargo en estas diligencias dice la policía que “más allá de la declaración de Valner, no hay constancia de que Luis Repetto sea efectivamente propietario de WALFORT OVERSEAS INVESTMENTS”.

Tampoco hay constancia de que Repetto visitase la propiedad, ni de que Valner o Repetto tuviesen conocimiento de que la propiedad se encontrara en venta o de que tuviesen interés en adquirir una propiedad de lujo en la costa del sol. La esposa de Ignacio González en sede judicial ratificó que localizó el ático investigado a través de un anuncio de un periódico local y que contactó con Rudy Valner para proceder a su arrendamiento. La UDEF asegura que no hay constancia de ese anuncio en prensa y que llama la atención que Valner “no se sirviera de un intermediario local” para publicar el supuesto anuncio.

La policía pone sobre la mesa otro dato que aumenta la sospecha de los investigadores sobre posibles irregularidades en la compraventa y alquiler del inmueble. Este ático es “el único inmueble adquirido en España o en el extranjero por COAST INVESTORS”. Es más “el inmueble se adquiere sin ser visto por la parte formalmente compradora y con tanta celeridad que ni siquiera se esperó a que la sociedad tuviera una cuenta bancaria propia, realizándose el pago de la señal a través de una cuenta a nombre de su director”. De hecho añade la UDEF “Rudy Valner no disponía de un modelo de contrato para el arrendamiento y este fue aportado por los arrendatarios, según las propias declaraciones de Ignacio González y Lourdes Cavero”.

La UDEF pide información a entidades bancarias para averiguar el patrimonio del matrimonio González

Este reciente informe reconoce que “en este momento de la investigación no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad”. Por eso solicita mandamientos a varias entidades españolas y extranjeras para averiguar el patrimonio del matrimonio González, que alquiló primero y adquirió después el inmueble. Estas solicitudes de información van dirigidas al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a Bankia, a Caixabank, a Barclays Bank y al Banco Popular Español.

La UDEF solicita también a EEUU en comisión rogatoria que solicite información a la entidad bancaria U. S Bank, sobre Coast Investors. En concreto se demanda información sobre el listado de movimientos realizados por la empresa desde diciembre del año 2012.

