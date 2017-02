La policía pone en manos del juez la actuación realizada a Maradona

La actuación policial realizada en la mañana de este miércoles en el Hotel Mirasierra de Madrid al exfutbolista Diego Armando Maradona y a su novia, Rocío Oliva, está ya en manos del juez. La Policía Nacional, en concreto la Brigada Provincial de Madrid, que es quien ha acudido esta mañana al hotel donde estaba alojada la pareja, ha enviado al Juez de Guardia la actuación policial realizada después del aviso recibido por parte de la novia de Maradona de que estaba siendo agredida.

No hay diligencias policiales de actuación porque no hay denuncia por parte de la victima ni parte de lesiones, pero los agentes policiales han enviado una "comparecencia" al juez detallando su actuación policial. La Cadena SER ha tenido acceso al contenido de esta minuta y lo que hacen los agentes es hacer un relato de los hechos que comienza a las 08:20 horas cuando el Director del hotel solicita ayuda médica y policial después de que la pareja del exfutbolista le pidiese ayuda ante una presunta agresión que estaba sufriendo por parte de su pareja.

Según aparece en la comparecencia "una señora que responde a la identidad de Rocío Oliva solicita ayuda ante la dirección del hotel ante una posible agresión y se le presta la ayuda requerida ante la posibilidad de ser objeto de violencia".

La minuta recoge la llegada del Summa y de una patrulla de la policía que a primera vista no aprecian ninguna lesión física. La pareja de Maradona se niega a que la examine el servicio médico de urgencia de Madrid con lo cual la policía tampoco puede actuar de oficio.

El juez a partir de ahora puede actuar en varias direcciones. Como no hay ninguna denuncia de particular ni tampoco parte de lesiones la justicia podría archivar directamente el caso. Otra de las posibilidades podría incluir que el juez valore junto al fiscal si es posible citar a la persona que en un primer momento ha denunciado la presunta agresión para saber si se ratifica en su decisión de no presentar denuncia.

