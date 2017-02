Le Pen, acusada de falsificar una nómina y Fillon sigue bajo la lupa de la fiscalía

La fiscalía anticorrupción de Francia ha decidido proseguir la investigación contra Francois Fillon por presuntos empleos ficticios a su mujer y dos de sus hijos ante las sospechas de “malversaciones de fondos públicos”, entre otros delitos. Por otra parte, medios franceses revelan el informe de la Oficina Antifraude de la UE traspasado a la Justicia francesa en el que sugieren que Marine Le Pen falsificó una nómina para que su guardaespaldas cobrara del Parlamento Europeo

Los funcionarios de la Comisión Europea apuntan que las irregularidades en los empleos de los colaboradores de la candidata del Frente Nacional (FN) a la presidencia de Francia "pueden constituir infracciones penales como malversación de fondos, estafa y falsificación documental”. Incluso pudo falsificar la nómina de uno de sus asistentes parlamentarios en la Eurocámara para justificar un empleo ficticio, según publica este jueves Mediapart y la revista Marianne. La oficina europea antifraude (OLAF) trasladó en diciembre sus pesquisas a la Fiscalía francesa que a su vez abrió una investigación paralela.

OLAF apunta que Le Pen y otros europarlamentarios del FN contrataron con dinero de la Eurocámara a asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban en la sede del partido ultraderechista en Nanterre, en la periferia de París. En concreto escriben que Le Pen presentó una nómina (de octubre de 2011) “falsa”, correspondiente al contrato como asistente parlamentario de su guardaespaldas Thierry Légier. Además sospechan que se trata de un “empleo ficticio” por el que el guardaespaldas cobraba “a tiempo parcial” 7.237 euros netos mensuales.

Francois Fillon atiende a la prensa en París / BENOIT TESSIER (REUTERS)

Por otra parte, la Oficina anticorrupción francesa ha decidido proseguir la investigación preliminar a François Fillon ante la sospecha de que hay indicios de delito. “Los numerosos elementos ya recopilados (por la policía) no permiten contemplar por ahora el archivo del procedimiento" contra el matrimonio Fillon a quien se le reprochan los presuntos empleos ficticios de su mujer y dos de sus hijos. Penelope fue remunerada como asistente parlamentaria del propio marido y de su sustituto en el escaño con casi un millón de euros entre 1998 y 2013. No tenía acreditación para entrar en la Asamblea nacional ni correo electrónico, pero el aspirante al Elíseo de Los Republicanos insiste en que resumía la prensa, recibía las visitas y le daba consejos desde la discreción. Además fue indemnizada con más de 45.000 euros cuando cesó su supuesto contrato. Sus hijos percibieron en torno a cien mil euros del Senado, también con nóminas de colaboración.

Con este comunicado la fiscalía anticorrupción francesa decide seguir las pesquisas contra el candidato conservador a la presidencia de Francia. De él se sospecha pudo cometer “malversaciones de fondos públicos -el plural es de la Oficina anticorrupción- además de abuso de bienes sociales y receptación de los dos delitos precedentes”. Ello significa que la Justicia no archiva la causa, como ocurre con el 70% de los asuntos que llegan a este Tribunal.

“El único objetivo de la Fiscalía Nacional Financiera es aplicar la ley, fundada en el pacto democrático” en el “el estricto respeto a las que reglas que determina el Código de Procedimiento Penal”. Es una clara respuesta a los abogados del aspirante al Elíseo que exigieron esta semana la clausura del expediente por no considerar competente a la fiscalía anticorrupción.

Fillon ha reiterado que no tirará la toalla, que mientras no le imputen no dimitirá. “Será los electores los que decidan”, ha venido a repetir. Pero la decisión de la fiscalía es un nuevo muro que se levanta para el candidato de la derecha, contestado en sus propias filas, por su empeño en seguir en la carrera, pese al coste electoral que los sondeos sugieren para Los Republicanos

