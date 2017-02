Zidane anuncia la vuelta de Bale y la titularidad de Morata

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, anunció este viernes en rueda de prensa que Gareth Bale vuelve a la convocatoria tras su lesión a finales de año y que Álvaro Morata será titular ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu.

"No me gustaría que se fuese. Álvaro además está en su casa. Es verdad que ha tenido pocos minutos, pero los ha tenido. Menos que Karim seguramente, pero ante el Espanyol va a jugar de inicio y sé que no será el único partido que juegue desde el principio. Está como los demás, pero siempre va a haber jugadores con más minutos que otros, esto no lo va a cambiar nadie", dijo Zidane en rueda de prensa previa a la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander.

Sobre Karim Benzema, quién está prevaleciendo en el 'once' titular del técnico galo, señaló que ante el Nápoles vio al mismo jugador de siempre, "muy metido y con mucha personalidad". "Es verdad que no le está saliendo el gol, pero le salió el otro día y pudo meter un segundo. Es verdad que lo que queremos es que un 'nueve' marque goles, pero el los mete y sabe hacer otras cosas también", indicó.

Además, también alabó la actuación del portugués Cristiano Ronaldo, que aunque no marcó gol "lo hizo fenomenal". "Lo que sabe hacer Cristiano (marcar goles) nadie lo va a quitar. Pensamos, y él mismo, que siempre va a meter gol, esto no va a cambiar. Lo que sí puede hacer es otras cosas y lo está haciendo muy bien también", apuntó.

"No es un jugador que solo haya metido goles, sino que también se asocia con los demás. El otro día jugó un gran partido y no va a ser el último", agregó de su compatriota.

El centrocampista Carlos Henrique Casemiro, es otro de los jugadores mejores valorados por su técnico tras el partido de 'Champions', pero no dejó claro si estará ante los de Quique Sánchez Flores tras el desgaste físico que sufrió el miércoles en el Santiago Bernabéu. "Dependerá de cómo se encuentre el jugador, pero aparte de lo de Morata no diré nada más", argumentó.

La vuelta de Bale

Gareth Bale volverá a una convocatoria casi tres meses después de que sufriese una lesión en su tobillo derecho en el partido de fase de grupos de Liga de Campeones ante el Sporting de Portugal y dispondrá de "minutos" este sábado ante el Espanyol.

"Ya está con nosotros. Mañana va a entrar en la convocatoria y la idea que tenemos es que tenga minutos. Él también tiene ganas de estar con nosotros y estamos muy contentos que estemos casi todos otra vez. Tenemos a dos o tres jugadores con molestias, pero no son lesiones importantes", dijo Zidane.

Además, el galo destacó que el '11' blanco es un "jugador muy importante" para ellos y que al propio jugador le hace "mucha ilusión" poder vestirse de corto casi tres meses después. "Sabemos de la calidad que tiene, la velocidad que tiene cuando está en su posición y el daño que puede hacer al rival", subrayó.

Con la reincorporación de Bale al trabajo, el conjunto blanco vuelve a tener disponible a la 'BBC'. "Estos tres jugadores son muy buenos. Ahora mismo volveremos a hablar de ellos porque todos están disponibles. Todo el mundo saben lo que pueden hacer en el campo", resaltó.

