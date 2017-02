Mourinho carga contra su plantilla a pesar de la victoria en Europa League

El Manchester United se impuso con claridad por 3-0 al Saint-Ettiene francés con un gran Zlatan Ibrahimovic, el cual marcó los tres tantos del conjunto británico. Esto, sin duda, deja como favorito al United para meterse en octavos.

Todo parecía felicidad en Old Trafford hasta que comenzó la rueda de prensa de José Mourinho. La cara con la que el portugués llegó a la sala de prensa lo decía todo: algo sabía que los demás desconocían y que no le había gustado nada.

En la tercera pregunta de la rueda de prensa (3.34 del vídeo), el luso dejó claro su enfado con sus jugadores. "Inmediatamente tuve la sensación en el vestuario de que no había la concentración necesaria. Demasiado ruido, demasiadas risas, demasiada relajación... algunos jugadores no estaban centrados. Cuando no tienes la concentración necesaria es difícil obtenerla durante el partido. La comunicación con ellos no era fácil y necesité el descanso para poder hablar con ellos. Tuvimos suerte de que el resultado no fuese peor", comentó.

