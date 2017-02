La gestora del PSOE despeja el frente del PSC

La investidura de Mariano Rajoy provocó una profunda crisis en la relación de PSOE y PSC (los socialistas catalanes o vieron el mandato del comité federal de abstenerse) pero, pese a las amenazas de ruptura, la negociación de los últimos meses ha culminado en un acuerdo que, en definitiva, permite a Ferraz una mayor capacidad de intervención en el partido hermano: el PSOE participará en la toma de decisión sobre las alianzas del PSC y tendrá información sobre el censo de catalanes que participarán en sus procesos congresuales.

Hasta ahora, la dirección catalana gestionaba la relación con los militantes sin interferencia de la cúpula federal, lo que generaba una enorme desconfianza en el sector del partido que sostiene a la gestora. Según el acuerdo alcanzado este viernes en la sede socialista, para poder votar en las primarias y en el 39 Congreso, los militantes del PSC tendrán que registrarse de nuevo y, si cumplen los mismos requisitos que los del PSOE, tendrán los mismos derechos.

Distintas fuentes socialistas han reducido a esta cuestión orgánica la clave de la crisis entre ambos partidos ya que consideran que, con la militancia catalana totalmente posicionada en el no es no a Mariano Rajoy, la depuración del censo del PSC (simplemente la necesidad de registrarse es ya un mecanismo disuasorio) podría reducir el número de votantes contrarios la candidata (aún no oficial) que apoyan las federaciones que sostienen a la actual dirección provisional socialista, Susana Díaz. Esta hipótesis la niegan desde este sector en el que defienden su derecho a tener garantías de que quienes participan en el proceso son militantes en condiciones de igualdad. El posicionamiento del líder catalán, Miquel Iceta, a favor de Pedro Sánchez en la guerra interna y la ruptura de la disciplina de voto por parte de los diputados catalanes alimentaron la desconfianza en la cúpula del PSC que, no obstante, se ha esmerado desde que comenzaron las negociaciones en vencer resistencias y engrasar relaciones. De hecho, el propio Iceta se desplazó a Sevilla para visitar a Susana Díaz cuando la amenaza de ruptura flotaba en todas las conversaciones.

La fórmula con la que se va a ejecutar este acuerdo de carácter orgánico la van a definir los responsables de Organización de ambos partidos mientras que por los compromisos políticos velará la comisión de seguimiento que se va a configurar. Cuatro dirigentes del PSOE y otros cuatro del PSC que tendrán que abordar, por ejemplo, las decisiones sobre los pactos de los socialistas catalanes, una cuestión en la que ahora Ferraz no intervenía. En cualquier caso, explican fuentes del PSC, que este acuerdo no significa una pérdida de soberanía y que, más allá de la voluntad de consenso y de tomar decisiones compartidas, la última palabra en esta materia la tendrá su Consell Nacional, el órgano que en octubre pasado aprobó un mandato contrario al del Comité Federal.

Hasta ahora, la relación de PSOE y PSC se regía por un breve protocolo de relación aprobado en 1978 que ahora, según la gestora, se "actualiza". El texto inicial, en cualquier caso, sigue vigente, con lo que cual se salva el obstáculo de dar luz verde a un nuevo protocolo, opción rechazada por el partido catalán. Ahora serán los máximos órganos de decisión entre congresos los que aprueben el acuerdo de la comisión bilateral. En principio, la gestora pretende convocar un comité federal a mediados de marzo que cierre definitivamente este asunto, uno de los principales frentes que ha tenido abiertos desde que se hizo con las riendas del PSOE.

