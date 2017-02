La policía encuentra el informe del 11-M que elaboró la brigada de Eugenio Pino

La Policía Nacional ha localizado el informe sobre los atentados del 11 de marzo del 2004 elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), una brigada que creó el anterior Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. La Dirección General de la Policía ha enviado al Fiscal- Jefe de la Audiencia Nacional este informe que ahora lo tiene que analizar.

Según fuentes policiales el documento en CD y formato PDF ha sido localizado por la comisaria jefa de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos quien lo ha entregado al actual Director Adjunto Operativo, Florentino Villabona. Este comisario fue el que dio la orden de localizar los tres informes de los que habló Eugenio Pino en una entrevista que concedió Eugenio Pino al diario 'El Mundo'. Según el anterior DAO esta brigada realizó tres informes de procedimiento sobre el caso Marta del Castillo, el caso Faisán y el 11-M.

El documento ha sido examinado por expertos de la Dirección General de la Policía que aseguran que carece de relevancia policial. A juicio de estos técnicos el informe sobre el atentado del 11 de marzo se limita a hacer "única y exclusivamente una somera auditoría a los protocolos de actuación de la Policía Nacional y no incluye ninguna referencia a ningún otro asunto que no sea esa mera revisión de las actuaciones policiales". Los técnicos de la Dirección General de la Policía concluyen que del documento elaborado por la BARC no se desprende la existencia de ninguna nueva línea de investigación para realizar.

A partir de ahora el Fiscal-Jefe de la Audiencia Nacional lo examinará y si tiene algún tipo de relevancia penal lo pondrá en manos de los jueces. El hallazgo y la entrega del informe se produce el mismo día en el que el excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martin Blas está declarando en la Audiencia Nacional y 24 horas despues de que lo hiciese Eugenio Pino quien acuso a martin Blas de proporcionae el famoso y polemico pen de los pujol anulado en la causa ante la posibilidad de que fuese obtenido de forma ilegal.

El informe que todavía no ha sido localizado por la Policía Nacional es el original que también hizo esta Brigada del caso Faisán y las dos copias de las que habló el ministro del Interior esta misma semana cuando se le preguntó en una rueda de prensa. Fue el propio ministro el que dijo que no existía ningun informe de Marta del Castillo y que así se lo había comunicado a su padre.

