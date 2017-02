Las primarias se abren camino en el PP

Una vez celebrado el congreso nacional del PP, arrancan los preparativos para los cónclaves regionales del partido que tendrán lugar entre el 17 de marzo y el 2 de abril. En muchas autonomías el proceso se vive con gran agitación y dista de ser pacífico. La mayor competencia se anuncia en Canarias donde se esperan cuatro candidatos.

La elección de los nuevos presidentes regionales del PP podrá realizarse a través del sistema tradicional, votación indirecta a través de compromisarios, o mediante la celebración de congresos asamblearios que convierten a todos los militantes en compromisarios y les permiten, por tanto, votar en una urna para elegir a sus líderes. Unas primarias de elección directa que se van a celebrar en Canarias, Baleares, Euskadi, la Comunidad Valenciana o Madrid.

Apuntamos algunas de las claves del proceso que se va a desarrollar en las próximas semanas.

Canarias

En Canarias la competición por la presidencia del PP regional se disputa entre cuatro candidatos. El que parece tener más opciones es Asier Antona, actual presidente del partido en las islas. Fue el sustituto de José Manuel Soria cuando dimitió y cuenta con el apoyo de Génova y del aparato canario. También aspira a la presidencia Enrique Hernández Bento, exdelegado del Gobierno en Canarias, aunque es, en principio, el candidato con menos posibilidades. Los otros dos aspirantes son Cristina Tavío, ex presidenta del PP en Tenerife, que tiene apoyos fundamentalmente en su isla, y Juan José Cardona, ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que respaldado por Gran Canaria, donde se concentra el mayor número de votantes.

Los afiliados del PP canario estrenan primarias. Podrán votar en urna para elegir a uno de los cuatros candidatos, los compromisarios decidirán en segunda vuelta entre los finalistas o ratificarán al vencedor si sale con nitidez en la primera vuelta.

Baleares

También se espera mucha competencia en las otras islas, las Baleares. De momento, el único que se ha postulado públicamente ha sido el ex presidente del Govern y del PP balear y actual senador, José Ramon Bauzá. El más que probable candidato 'oficialista' será Gabriel Company, exconseller de agricultura en el Govern de Bauzá y actual diputado autonómico con perfil regionalista. Se baraja también una tercera vía con el alcalde de Montuïri, Jaume Bauçà. Además, ha mostrado interés la ex diputada autonómica Aina Maria Aguiló quien, en principio, parte como "outsider" pero con cierto tirón entre las bases, lo que podría restar apoyos, sobre todo, a Bauzá.

El PP Balear ya utilizó el sistema de 'un militante, un voto' en el congreso de 2010 en el que salió elegido José Ramón Bauzá como secretario general.

Madrid

Cristina Cifuentes ya ha oficializado lo que todo el mundo daba por hecho: que aspira a ser la presidenta del PP de Madrid. Ella llegó a plantear una enmienda al congreso nacional para que la elección de todos los líderes del partido, incluido el presidente, se realizara mediante primarias directas y se ha mostrado como la mayor defensora del lema 'un militante, un voto'. Los afiliados del PP madrileño podrán, por tanto, votar directamente para elegir al sustituto -todo indica que será sustituta- de Esperanza Aguirre.

Luis Asúa, presidente del PP del distrito madrileño de Chamberí, ha mostrado su disposición a competir en las primarias, aunque nadie le otorga posibilidad alguna, ya que Cifuentes ha logrado avales incluso de conocidos 'aguirristas' como Antonio González Terol o David Pérez.

Castilla - La Mancha

La incógnita en Castilla-La Mancha es si María Dolores de Cospedal aspirará a repetir como presidenta del PP de la región. En su partido se inclinan por pensar que renunciará y no se presentará como candidata en el congreso del próximo 18 de marzo, a pesar de que sus afines le piden que continúe. Entre los nombres que se barajan para sucederla están los de Vicente Tirado, Antonio Román o Rosa Romero. La presentación de candidaturas finaliza el 1 de marzo.

Euskadi

Por el momento, y no se esperan sorpresas, el único candidato para presidir el partido en Euskadi es Alfono Alonso. El congreso regional, que se celebrará el 18 de marzo en Vitoria, repetirá el sistema que ya empleó en el anterior: será asambleario y todos los militantes podrán participar previa inscripción.

Cantabria

El congreso del PP cántabro, previsto para el 25 de marzo se prevé agitado. El partido está dividido entre los partidarios de la secretaria general, María José Sáenz de Buruaga, y el actual presidente, Ignacio Diego. Ella, que lleva en el cargo 13 años siempre de la mano de Diego, acaba de presentar su candidatura para sustituirle y ha sido tachada de "traidora" por sus detractores.

En Cantabria se votará por mediante el sistema tradicional de compromisarios.

La Rioja

También hay tensión en La Rioja. Aunque aún nadie ha dado el paso oficialmente hay dos personas que han manifestado su intención de optar a la presidencia del PP regional para relevar a Pedro Sanz. En primer lugar, José Ignacio Ceniceros, actual presidente del gobierno de La Rioja quien defiende que la tradición del PP riojano dicta que el presidente del partido y el del gobierno regional sean la misma persona. Además, muestra su intención de competir Cuca Gamarra, que no repetirá como cabeza de lista alcaldía porque su pacto con Ciudadanos le impide aspirar a un tercer mandato.

En La Rioja no han decidido aún cuál será su sistema de votación.

Valencia

No se esperan sorpresas en la Comunidad Valenciana. Nadie espera que la actual presidenta del PP, Isabel Bonig, tenga dificultades para repetir. Solo José Luis Bayo, expresidente de Nuevas Generaciones en la región, ha manifestado públicamente su interés por competir con ella, aunque se le otorgan prácticamente nulas posibilidades.

Bonig ha venido defendiendo el sistema de 'un militante, un voto', de modo que el congreso será asambleario y todos los afiliados con más de un año de antigüedad y a corriente de pago podrán votar directamente para elegir a su líder.

Andalucía

Por ahora solo el actual presidente del PP andaluz, José Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado su candidatura. Aunque el plazo para presentarse está abierto hasta el 21 de febrero, no parece que vaya a haber otros aspirantes.

Extremadura

También hay un solo candidato a presidir el PP de Extremadura, José Antonio Monago. Nadie espera que vaya a tener rival. En este congreso, los afiliados extremeños no podrán votar directamente a su líder. El propio Monago no descarta que el sistema de primarias directas se emplee en el futuro, aunque cree que no tiene por qué ser mejor que el actual: "todos los sistemas tienen sus pros y sus contras, todos son igual de válidos y democráticos", afirma.

Murcia

A pesar de la polémica que rodea al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, salpicado por el 'caso Púnica', él es el único candidato a presidir el partido en la región. No hay indicios de que vaya a tener que competir con otros para sustituir a Ramón Luis Valcárcel, presidente del PP durante más de 20 años.

El sistema de votación en Murcia será el tradicional, a través de compromisarios.

Galicia

El PP de Galicia ya celebró su congreso para reelegir a Alberto Nuñez Feijóo como presidente del partido por el 97,8% de los votos. Su liderazgo regional y su proyección nacional son indiscutibles.

