La falta de presupuestos provoca incertidumbre en las oposiciones a profesor

La Ley de Presupuestos Generales del Estado fija cada año la tasa de reposición, es decir, fija el número de puestos de funcionario que se pueden cubrir, en este caso de docentes. Normalmente los presupuestos están aprobados en diciembre pero este año a punto de terminar febrero aún sigue la negociación. Con este panorama muchas comunidades y miles de opositores y de interinos empiezan temer que no puedan convocarse a tiempo los exámenes este año, ni siquiera está claro que puedan celebrarse. Los sindicatos piden al gobierno que clarifique la situación. "Estamos en febrero y los exámenes son en junio y todavía hay muchos opositores y muchos interinos que no saben si va a haber oposiciones o si no", se lamenta Mario Gutierrez, responsable de educación del sindicato CSIF. "Lo que nosotros pedimos es que se aclare definitivamente todo y que el ministerio despeje esa vía para que luego cada comunidad autónoma, dentro de sus posibilidades y de sus intereses, decida lo que es mejor". "Es una situación anómala, es una situación que genera inseguridad en miles de opositores y en miles de interinos que están prestando sus servicios en la enseñanza pública", incide Francisco García, secretario general de la federación de enseñanza de Comisiones Obreras. "Es lamentable, más aún si tenemos en cuenta que a lo largo de los últimos años se han perdido más de 30.000 empleos en la educación y se ha incrementado la tasa de precariedad por encima del 21%, como consecuencia de que no ha habido oposiciones".

La incertidumbre ha llevado a cuatro de las diecisiete comunidades autónomas a aplazar la convocatoria de oposiciones a docente a 2018: son Castilla y León, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana. Dos tienen previsto decidir esta semana si la mantienen (Castilla - La Mancha y Aragón) y once están trabajando con la idea de que al final será posible realizarla, bien porque se aprueben los presupuestos o bien porque el ministerio de Hacienda habilite alguna fórmula legal que lo haga posible. Es lo que pide Andalucía que ha asegurado que habrá oposiciones en la comunidad sí o sí y reclama al Gobierno que deje de presionar a las comunidades con este tema. Los sindicatos comparten esa percepción de que se está usando a los docentes como arma política aunque en una doble vía: "Yo creo que el Gobierno central hace presión sobre las comunidades autónomas para así forzar la negociación de los presupuestos y las comunidades también usan este tema para presionar al Gobierno", afirma Mario Gutierrez (CSIF). "Nos indigna que se comporten de esta manera cuando deberían velar por el interés de los docentes y del sistema educativo". Para Francisco García (CC OO): "Se está utilizando a la educación. Resulta poco concebible que después de que muchos años en los que no ha sido posible reponer el empleo de los que salían del sistema, de los profesores y profesoras que se jubilaban, estemos en esta situación de incertidumbre que nos aboca por un lado a la inseguridad y por otro a la hipótesis de nuevas pérdidas de empleo. Desde luego es tener poco respeto por la educación y por las personas que se encuentran en esta situación".

Una portavoz del ministerio de Hacienda ha asegurado que se está buscando una solución y que se está trasmitiendo a las comunidades autónomas que habrá oferta pública de empleo para este año y que llegará a tiempo para que convoquen las oposiciones. Los sindicatos afirman que estamos hablando de un plazo de semanas. "Teniendo en cuenta que los exámenes son en julio y que para poder convocar oposiciones hay que preparar muchas cuestiones parece muy difícil que si el 30 de marzo no está solucionado todo se puedan convocar oposiciones", señala el responsable educativo de CSIF, Mario Gutierrez. Desde este sindicato señalan además que "las oposiciones a docentes no implican un aumento del gasto de personal puesto que lo que se hace es convocar oposiciones para cubrir puestos que ahora ya ocupan docentes interinos".

