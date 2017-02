Rajoy y Puigdemont constatan sus diferencias en una reunión secreta

Los contactos a todos los niveles entre el Gobierno y la Generalitat que desveló este fin de semana el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, han incluido una reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, según asegura la Vanguardia. Fue un almuerzo en la Moncloa, el miércoles 11 de enero, a instancias de Rajoy, que las dos partes acordaron mantener en secreto.

La reunión, según La Vanguardia, fue cordial pero no sirvió para acercar las posiciones de los dos presidentes. En el almuerzo, el presidente del Gobierno trató de convencer a Puigdemont para que asistiera a la Conferencia de Presidentes pero el president de la Generalitat puso una condición que Rajoy no aceptó: que le dejaran hablar en ese foro del referéndum sobre la independencia de Cataluña que se ha comprometido a convocar antes de que acabe el mes de septiembre. Rajoy, que ya ha avisado que no permitirá esa consulta, se negó.

Hasta ahora la única reunión pública entre los dos presidentes fue en abril de 2016, cuando Puigdemont llevaba tres meses en el cargo. Una reunión de presentación en la que las dos partes acordaron reabrir los puentes de diálogo. De hecho, nada más ser investido de nuevo presidente del Gobierno, Rajoy encargó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la interlocución con la Generalitat.

