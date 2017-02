El Gobierno cree que la Generalitat está "obsesionada" con el referéndum

Fuentes del Gobierno lamentan que la Generalitat sólo quiera hablar del referéndum. Les parece que se ha convertido "en toda una obsesión" y dificulta cualquier nueva reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.

Además, creen que, sobre este tema, en Cataluña ya existe "un gran cansancio". Pero no ven a nadie allí asumiendo "el coste de decir que no hace falta una consulta". También detectan un importante "clima electoral", con toda una guerra entre las fuerzas independentistas. "Aquello es el ejército de Pancho Villa", comenta un diputado conservador.

Pero, a pesar de todo, el Ejecutivo no da por frustrada la "operación diálogo". "En absoluto. Vamos a seguir", proclama el equipo de Rajoy. Recuerdan que hay otras vías y aseguran que ocurrirán "cosas importantes en las próximas semanas".

Sáenz de Santamaría ya se ha visto con varios alcaldes y los contactos van a continuar. Desde la Moncloa sostienen que Jaume Collboni, del PSC y Alberto Fernández, del PP, están trabajando para que haya una foto de la vicepresidenta con Ada Colau, la regidora de Barcelona.

En la Moncloa, además, no comprenden que el Govern no acuda a la Conferencia de Presidentes y se niegue a hablar del sistema de financiación y luego sus representantes acudan a otras citas. Para los colaboradores de Rajoy eso sólo deja claro "que no hay ningún criterio". Y piden a los independentistas que tomen nota del brexit: "Es una lección, porque se nos ponen los pelos de punta ver las consecuencias que va a traer".

