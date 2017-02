Palo de Mourinho al Manchester City

"No puedo jugar contra el Chelsea con el segundo equipo o con los sub-21, como hizo el Manchester City. Somos en Manchester United". Así, citando al equipo vecino y rival, ha respondido el técnico de los diablos rojos, José Mourinho, a las preguntas sobre el calendario tan cargado que deberá afrontar en las próximas semanas con encuentros en la Premier, la Europa League y la FA Cup.

El técnico portugués se refirió de esta manera al partido que disputó el año pasado el Manchester City ante el Chelsea, en el que cayó 5-1 porque el técnico chileno Manuel Pellegrino no salió con su alineación de gala. "Nosotros somos el Manchester United. No puedo hacer eso, no lo hago", señaló.

"La FA Cup no es culpable de estas decisiones. El trofeo es hermoso, la competición es histórica y tengo que tratarla de la forma correcta. Lo único que va a pasar es que tendré a gente jugando muchos partidos, tendré que hacer rotaciones, pero algunos jugadores deberán participar en muchos encuentros seguidos", dijo el portugués.

Este domingo el equipo de Mourinho disputará la final de la FA Cup ante el Southampton después de jugar este miércoles en la Europa League ante el Saint-Étienne en la Europa League.

