Cómo hablar por WhatsApp con un contacto sin tener su número guardado

Para iniciar una conversación con cualquier usuario de WhatsApp siempre ha sido necesario tener guardado previamente su número en la agenda. Pese a que el receptor del mensaje podía responderlo sin la necesidad de tener guardado el número desconocido, la aplicación no permitía utilizar este servicio sin haber guardado su número en la agenda antes de iniciar la conversación.

No obstante, el sitio WABetaInfo ha dado a conocer un truco para poder hablar por WhatsApp con un contacto sin tener su número guardado. Se trata de un enlace externo capaz de saltarse la limitación que impedía iniciar una conversación sin guardar el número de teléfono previamente.

Cómo hablar por WhatsApp sin guardar el número de teléfono del destinatario

La operación para poder entablar una conversación con un número de teléfono desconocido es muy sencilla. Para realizar esta acción tan solo debes copiar el siguiente enlace web (https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXX) y sustituir las letras 'X' por el prefijo telefónico relativo al país de origen y el número de teléfono de aquella persona con la que deseemos hablar.

Por lo tanto, todas aquellas personas que quieran utilizar este servicio desde España deberán introducir '+34' seguido del número de teléfono de la persona con la que quieran conversar. Una vez hecho esto, el enlace web redireccionará a la aplicación de WhatsApp, donde se iniciará una conversación con la otra persona sin la necesidad de guardar su teléfono móvil.

También disponible en WhatsApp Web

Tal y como relata WABetaInfo, esta operación también se puede utilizar desde un ordenador. Tras introducir el enlace en el navegador, WhatsApp redireccionará este enlace a WhatsApp Web, donde podrás hablar con cualquier contacto que se haya descargado la aplicación del servicio de mensajería instantánea.

No obstante, y pese a que puedas entablar conversación con un número de teléfono desconocido, la aplicación también te permite la opción de bloquearlo en caso de que no quieras hablar él. Por lo tanto, se trata de un truco que puede ser de gran utilidad para hablar con una persona con la que no vas a hablar con frecuencia.

