WhatsApp presenta sus nuevos estados, inspirados en Instagram y Facebook

WhatsApp se apunta a la moda de Snapchat, Instagram y Facebook y lanza los estados, una forma de compartir momentos del día a día con amigos y familiares de manera más sencilla a través de pequeños vídeos, fotos o GIFs que se borran de forma automática pasadas 24 horas, según confirma la compañía en su blog oficial.

Pero, ¿qué es un estado de WhatsApp? Los responsables de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo lo definen como una evolución de los que ya conocemos, solo que en vez de limitarnos a poner frases como "En el trabajo", "Ocupado" o el mítico "Hey there! I'm using WhatsApp" ahora podremos contarlo de forma más gráfica.

WhatsApp ha presentado esta nueva función aprovechando que el próximo 24 de febrero celebra su octavo aniversario. "La idea original de este proyecto era desarrollar una aplicación para saber qué estaban haciendo tus contactos", explica Jan Koum, uno de los fundadores de WhatsApp, y los nuevos estados son la evolución que permite ver contenidos compartidos, además de conversar.

Ya no es solo una app de mensajería

Estados de WhatsApp en 2009. / WhatsApp

WhatsApp estrena así una de sus funciones más sociales hasta la fecha. Algo que ya hicieron competidores sin mucho éxito, pero que ha triunfado en otras plataformas como Snapchat. La fiebre por los contenidos efímeros llegó más tarde a Instagram, con las historias que se borran pasadas 24 horas y que avisan al usuario si otro realiza una captura de pantalla. Facebook las incorporaba esta misma semana.

Pero WhatsApp va más allá, al asegurar también que sus historias, al contrario que las de sus competidores están cifradas de extremo a extremo, algo que a priori no tiene mucho sentido al tratarse de contenidos que se exponen de forma pública cuando alguien tiene nuestro número de teléfono, pero que aporta un plus de seguridad al no poder filtrarse fuera de nuestros contactos cuando estamos en una red compartida o en caso de robo.

Un lanzamiento que no sorprende, ya que WhatsApp se limita a seguir la tendencia del mercado, con una función que ya han incorporado la competencia y que se había filtrado en algunas de las versiones beta de la aplicación para Android y Windows Phone. Esta última, a principios de este mes de febrero en el sitio WABetaInfo.

Es más, otras apps de mensajería como la japonesa Line llevaban años con funciones similares. En este caso, su 'Timeline', al más puro estilo de Facebook, nos permite compartir nuestros contenidos en una línea de tiempo. Como ocurrió con el resto de las aplicaciones complementarias de Line, no triunfó en nuestro país.

Disponibilidad

La compañía anuncia en la nota que la funcionalidad se introduce desde hoy en la última versión de WhatsApp, por lo que los usuarios recibirán la actualización en las próximas horas.

