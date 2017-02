Trump promete un "histórico" aumento del gasto militar para "ganar guerras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que propondrá un "histórico" aumento del gasto en Defensa y revisará los actuales programas, de tal forma que el país pueda "ganar guerras de nuevo", como cuando él era joven.

El aumento presupuestario será de unos 54.000 millones de dólares (unos 50.800 millones de euros), lo que supone un incremento del 10% de las cuentas en materia de Defensa, una subida presupuestaria que se compensará con un recorte global de la misma cantidad en otros ministerios y agencias del Gobierno, según informan los diarios The Washington Post y The New York Times.

"Vamos a hacer más con menos y adelgazar el Gobierno", ha asegurado el presidente estadounidense, durante un encuentro con gobernadores en el que ha cuestionado el supuesto derroche de dinero durante los últimos años. "Vamos a empezar a gastar en grandes infraestructuras", ha dicho.

El objetivo, en palabras del propio Trump, es "ganar guerras de nuevo". El presidente ha recordado que, cuando él era estudiante, existía la conciencia de que Estados Unidos "nunca perdía" una guerra. Ahora, en cambio, "nunca ganamos", ha lamentado.

Recortes en otros organismos

La Casa Blanca ultima ya las cuentas del próximo ejercicio, en las que el drástico aumento de los fondos para el Departamento de Defensa se verá compensado por recortes en otros organismos como Departamento de Estado o la Agencia de Protección Ambiental. El aumento del presupuesto de Defensa se compensará además con los recortes la ayuda internacional, que sufrirá "amplias reducciones".

El anuncio de este importante aumento del presupuesto en materia de Defensa llega horas antes de que el presidente norteamericano acuda este martes por la noche al Capitolio para una sesión conjunta ante las dos cámaras del Congreso.

En un comunicado, el presidente estadounidense ha subrayado este lunes que sus presupuestos pondrán a "América primero" centrando las partidas de gasto en las áreas de Defensa, Seguridad y los veteranos, aprovechando los fondos que anteriormente se destinaban al exterior.

El responsable de la Oficina de Gestión de Presupuestos consultado por The Washington Post ha dicho que la mayoría de las agencias federales sufrirán recortes importantes en sus partidas. El anuncio de los primeros detalles del presupuesto marca el inicio de un proceso en el que el Gobierno trabajará para cerrar los detalles del plan que se remitirá al Congreso para su aprobación.

Las agencias del Gobierno empezarán este lunes a enviar a la Casa Blanca sus solicitudes de presupuesto para el próximo año fiscal. La Oficina de Gestión de Presupuestos, dirigida por el exparlamentario republicano Mick Mulvaney, elaborará entonces un proyecto de cuentas para el año fiscal 2018 y lo enviará al Congreso en las próximas semanas.

