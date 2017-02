La desoladora orden que recibió Alonso por radio mientras estrenaba el McLaren

El estreno del nuevo McLaren no fue positivo para Fernando Alonso, quien reconoció comprender y participar de la frustración inicial al tiempo que lamentó la situación por los aficionados.

Al piloto asturiano le dijeron por radio en Montmeló que condujese despacio para evitar más problemas con el coche, de ahí no estuviese nada contento sobre lo que vieron sus seguidores.

"Conduce despacio"

"La verdad es que ha sido una sorpresa. Cuando tuve el problema (en la primera vuelta su monoplaza tuvo una fuga de aceite que le impidió coger ritmo de carrera y firmó el segundo peor cronómetro) me dijeron que iban a tardar unas horas y decidí irme al hotel a entrenar y estuve en el gimnasio haciendo un poco de deporte para no perder el día por completo, y luego cuando volví y me fui al garaje la grada estaba llena, porque a las nueve de la mañana no había tanta gente".

"Ha sido emocionante. Seguramente te pone un poco triste por ellos, porque llevan todo el día allí y no te han visto rodar, y luego cuando te dicen 'vamos a dar una vuelta despacio, vamos a dar otra vuelta despacio' y cogemos el ritmo, y pasas por allí y les oyes y con todas esas emociones te apetecería decirles que va a ser un día bastante tranquilo y ojalá podamos en breve recompensarles de alguna manera", señaló el asturiano.

Su compañero, también fuera a la primera

Para colmo de males, este martes, el McLaren-Honda MCL32 de su compañero Stoffel Vandoorne también se ha parado en la primera vuelta.

Comentarios