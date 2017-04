Rajoy espera "cerrar en breve" con el PNV la negociación para los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que espera "cerrar en breve" las negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

Según ha afirmado el titular del Gobierno en una rueda de prensa posterior a la celebración extraordinaria del Consejo Europeo para decidir las condiciones del brexit, es una "decisión importante" que el PNV no haya presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos.

No obstante, ha apuntado que "no hay nada cerrado" y que las negociaciones con el PNV continúan, aunque "esperan cerrarlas en un plazo de tiempo relativamente breve".

"Se trata de intentar construir en una situación en la que desde el punto de vista Parlamentario es difícil actuar", ha subrayado Rajoy, tras insistir en que, pese haber alcanzado a un entendimiento con C's, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, "espera llegar a un entendimiento con el PNV".

"No se trata de cambiar ningún cromo, sino en ver lo qué podemos aportar para el bien del interés general", ha agregado Rajoy. Por otro lado, ha insistido en que "es importante que se mantenga la estabilidad política", sobre todo desde el punto de vista económico, ya que las cosas "están yendo muy bien".

El presidente del Gobierno ha apuntado que España va a recuperar este año todo el PIB, la recaudación y el conjunto de los puestos de trabajo perdidos durante la crisis.

No planteará ninguna moción de censura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que no planteará ninguna moción de censura contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, porque no le conviene.

"Yo he decidido que no voy a hacer ninguna moción de censura contra el señor Iglesias porque, sinceramente, creo que no me conviene", ha afirmado Rajoy tras ser preguntado por el anuncio del líder de Podemos de plantear una moción de censura contra el presidente del Gobierno.

Rajoy ha dicho que ha permanecido "muy atento" al anuncio de Pablo Iglesias sobre una moción de censura. "He visto que ahora va a hacer una consulta entre sus afiliados para ver si la ponen o no", ha declarado Rajoy, quién ha añadido que él no planteará ninguna moción contra el líder de Podemos. "Creo que no me conviene y, por tanto, tampoco consultaré a nadie de mi partido", ha concluido.

