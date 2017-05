Zidane: "Vamos a tener una motivación extra"

Zinedine Zidane mostró su sonrisa habitual en la sala de prensa y, como siempre, también pidió perdón por no decir quién jugará. No estará Bale, ¿quién jugará por él? No dijo quién, pero sí comentó haber hablado con el sustituto. Quizás Isco, quizás Asensio... "Hablas con el equipo porque es importante las charlas e individualmente también. Y decir lo que necesitas de ellos”, se limitó a decir.

Zidane negó que le vaya a pesar al Atlético las dos finales perdidas ante los blancos. “Para nosotros y para ellos es una semifinal y son dos partidos. Empezamos mañana ya y vamos a tener una motivación extra porque es una semifinal. No puedes servirte de lo que ha pasado porque lo que pasó, pasó. Ahora es diferente. Ellos harán todo para pasar”, contestó.

Y también habló el francés sobre si favorece o no conocer tanto al rival: “Nos conoce y le conocemos. Hemos preparado bien el partido y estamos listos. No vamos a inventar nada. Nunca se sabe lo que pasará antes de un partido. Tenemos ganas de que empiece la eliminatoria”.

Preguntado de nuevo sobre su futuro en el banquillo blanco, Zidane reiteró que no piensa en otra cosa que en el siguiente partido. “En lo que estoy concentrado es en el partido de mañana. Ni siquiera en el del sábado. Lo que va a pasar no lo sabemos ni tu ni yo. Ni me interesa”, dijo.





