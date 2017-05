El Barcelona le ofreció a Xavi entrenar al filial

Habría sido el paso previo para que Xavi se convirtiera en el entrenador del primer equipo pero Xavi les dijo que su momento aún no había llegado y que estaba muy bien en Qatar.

Le queda un año más de contrato en Qatar, está disfrutando del fútbol, bien pagado y con un proyecto que engloba el Mundial de 2022, del cual Xavi es la imagen. De hecho, en alguna conversación informal, a Xavi le plantearon la posibilidad se acabar siendo entrenador de Qatar. Y en el Barça es lo que creen que acabará pasando.

Pero la noticia que os podemos explicar es que el Barça ofreció a Xavi ser entrenador del filial pero Xavi rechazó la oferta. Luis Enrique veía con buenos ojos esta propuesta porque su relación con Gerard López es inexistente. No se hablan y esta relación de Luis Enrique con el fútbol base ha provocado más de un momento de tensión dentro del club.

Gerard es una apuesta personal de Bartomeu. En el club valoran que haya sabido gestionar un grupo de jóvenes que siempre es complicado pero no lo ven como una opción de futuro para la banqueta del primer equipo. Si el Barça B sube, posiblemente, Gerard López seguirá.

Porque el club entiende que habrá cumplido con su trabajo, pero si no sube, posiblemente lo destituíran. La realidad es que el Barça quisieron fichar a Xavi pero les dijo que no. Xavi todavía no tiene el carnet de entrenador pero es posible que se lo saque este mismo verano.

Tiene buena relación con Bartomeu que, por cierto, le ofreció renovar por dos temporadas más cuando dijo que dejaba el Barça. Pero Xavi entiende, por diversos motivos, que ahora no es el momento de volver al Barça.

