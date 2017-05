EN DIRECTO | Cristóbal Montoro: "La corrupción nos avergüenza... y nos duele"

Aitor Esteban asegura que no hay nada en la negociación de presupuestos relacionado con la política penitenciaria. "Siempre hemos defendido que eso no iba a estar incluido en estas conversaciones"

Aitor Esteban (PNV): "Es un buen acuerdo que, además, no perjudica a nadie"

Pedro Saura (PSOE): "Lo que se pone de manifiesto es que no era la crisis sino la ideología. Ahora que hay crecimiento el ajuste del Gobierno viene por el lado del gasto social"

"Cuando hecho cuentas me sale una mayoría más amplia de esta Cámara, tan amplia como para representar a 17 millones de votantes. Una mayoría que cree en Europa"... Montoro apela a esa mayoría que debe responsabilizarse también...

El gobierno coincide con los sindicatos de la función pública para llegar a acuerdos que beneficiarán a miles de personas, a los funcionarios, en materia de empleo. Desde 2009 no se llegaban a este tipo de acuerdos. En 2010 bajó el sueldo de los funcionarios, ironiza el ministro

Leyendas de no sé qué ideologías que dicen que en época de Gobierno del PP se reduce el gasto social, insiste el ministro

EVA VEGA

La recuperación económica no ha llegado a todo el mundo en España, reconoce Montoro, pero defiende que eso no significa que no haya recuperación