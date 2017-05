El PSOE reitera por carta a Podemos su negativa a apoyar la moción de censura

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández ha remitido este martes una carta al líder de Podemos, Pablo Iglesias en respuesta a la suya en la que pedía el apoyo a la moción de censura al Gobierno.

"Ya conoces por Mario Jiménez las razones por las que no creemos que, una moción de censura, sea la respuesta adecuada a la alarma social creada por los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. No intentaré reiterártelas, primero porque pienso que no hace falta y segundo porque si todavía no lo has entendido creo que va a ser inútil", explica Fernández.

El socialista le explica que no quiere polemizar por las declaraciones "que al hilo de la carta que me envías relativa a la moción, hablas de las equivocaciones del PSOE derivadas de la investidura de Rajoy. Pero te recuerdo que no hubiera tenido lugar si el partido que diriges hubiera permitido un Gobierno alternativo para el que existía mayoría suficiente".

La respuesta del PSOE a Podemos. / CADENA SER

