Un actor de 'The Walking Dead' abandona las redes sociales por amenazas de muerte

El actor Josh McDermitt, famoso principalmente por interpretar a Eugene en la serie 'The Walking Dead', ha optado por abandonar las redes sociales tras recibir un gran número de amenazas de muerte durante los últimos meses debido a una decisión tomada por su personaje en la ficción estadounidense en la última temporada.

(Si todavía no has visto la última temporada de 'The Walking Dead', y no quieres enterarse de qué ha sucedido, te recomendamos que no sigas con la lectura). Durante los últimos capítulos, el personaje interpretado por McDermitt, que acompaña al grupo liderado por Rick Grimes desde la cuarta temporada, cambia de bando y comienza a trabajar para Negan, el gran villano que trata de acabar con la vida de Rick y sus compañeros durante el apocalipsis zombi.

"No me enviéis amenazas de muerte"

A pesar de que se trata de un personaje ficticio, muchos han sido los seguidores de la serie que han decidido culpar a McDermitt sobre la decisión de su personaje. Por esa misma razón, y tras recibir un gran número de amenazas de muerte, el actor ha optado por cerrar sus cuentas de Twitter, Instagram y Facebook.

Antes de hacerlo, McDermitt dejó un mensaje en su página oficial de Facebook, recogido por Uproxx, en el que pedía a la gente que dejara de quejarse de todo en Internet: "No me enviéis amenazas de muerte, porque pienso reportar todo eso a la policía. Estoy harto. Puedes odiar a Eugene, me da igual. Puedes pensar lo que quieras pero cuando empiezas a decir que deseas que muera, no sé si estás hablando de Josh o de Eugene. Tengo que reportar toda esa mierda, así que no seas imbécil".

"Dejad de quejaros de todo en Internet"

Al mismo tiempo, McDermitt aconsejó a sus seguidores que se alejaran de Internet: "Dejad de quejaros. Dejad de quejaros de todo en Internet. Id a pasar tiempo con vuestras familias o amigos o seres queridos. Alejaos de Internet. Os quiero. De verdad. Os quiero, tíos".

En noviembre de 2016, después de que la también actriz de 'The Walking Dead' Alanna Masterson, que interpreta a Tara, arremetiera con los seguidores que criticaron su forma física, el actor afirmó decidió apoyar a su compañera: "Voy a acosaros hasta que dejéis de acosar. Es lo que creo que tenemos que hacer. (...) La gente tiene que dejar de poner la mierda que está poniendo en Internet. (...) Y hablo de todo el mundo. Leí el otro día en CNN que una adolescente se suicidó después de ser acosada online. Es una mierda. Nunca debería pasar algo así".

