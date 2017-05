Jesús Gómez: "Entiendo que Rajoy sabía de la cuenta en Suiza de Ignacio González"

El diputado del PP en Madrid, Jesús Gómez, ha ratificado en su declaración como testigo ante el juez instructor Eloy Velasco, que hace alrededor de tres años informó a numerosos altos cargos del Partido Popular sobre la existencia de una cuenta en Suiza cuyo titular real era el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Al finalizar su testimonio, ha manifestado a los medios de comunicación que “a mediados” de 2014 intentó hacer llegar la información al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de un “registrador de la propiedad amigo de la hermana” del presidente. Gómez no puede asegurar de forma taxativa que esa información fuera recibida por Rajoy, pero entiende “que sí le llegó” porque la dirección del PP no renovó a Ignacio González como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid cuando en principio no había motivos para ello, y “el diario El País, en su información digital”, contó que una de las causas de que el Partido Popular hubiera prescindido de González era la posible existencia de esa cuenta.

En cualquier caso, Jesús Gómez ha exculpado a Rajoy por no denunciar los hechos a la Fiscalía o a la Policía. El diputado también ha manifestado que advirtió en las mismas fechas a Cristina Cifuentes, que por aquel entonces era delegada del Gobierno en Madrid, pero “muy por encima y sin tanto lujo de detalles” como a otros responsables políticos de la formación conservadora.

Sospechas de que la trama utilizó dinero del Canal para espiar a Cifuentes

Jesús Gómez ha añadido al juez sus sospechas de que la trama liderada por Ignacio González utilizó dinero del Canal Isabel II para “realizar seguimientos” a Cristina Cifuentes y “desprestigiarla” a través de los medios de comunicación “La Estrella Digital y Canal 33”. Según fuentes jurídicas, Gómez no ha aportado prueba alguna de esa supuesta campaña de espionaje y desprestigio.

