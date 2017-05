La Fiscalía rechaza suspender la feria de la maternidad subrogada de Madrid

La Fiscalía de Madrid ha archivado la petición de suspensión de una feria que este fin de semana promocionará la gestación subrogada en Madrid, al considerar que "de momento no se ha cometido ningún delito" y que no es posible actuar de forma anticipada contra ese tipo de actos, segun han informado fuentes del organismo a la Cadena Ser.

La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres pidió a la Fiscalía General del Estado que impidiera la celebración del evento, en el que está previsto que participen veinticuatro empresas que se dedican a la promoción e intermediación en contratos de gestación subrogada.

ENTREVISTA Una madre de alquiler: "No volveré a hacerlo; es comprar y vender un niño"

Argumentaron en su petición una vulneración de la legislación vigente, de la Ley de Reproduccion Humana Asistida que prohibe esta práctica y del Código Penal, que castiga con penas de entre uno y cinco años de prisión a quienes, a cambio de una compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de acogimiento o adopción.

El Código Penal prevé las mismas condenas para las personas que reciban al menor y a los intermediarios, incluso si lo hacen en un país extranjero.

La Fiscalía General del Estado remitió la demanda a la Fiscalía correspondiente, la de Madrid, que abrió diligencias para estudiar la solicitud de suspensión cautelar de la feria, pero las archivó al entender que no procede actuar de forma anticipada ante el tipo de delito que se podría cometer en la misma.

No obstante, en esa resolución, la Fiscalía advierte de que la denegación de las medidas cautelares no implica que no se puedan adoptar medidas en el caso de que en la feria se cometa algún acto delictivo.

Comentarios