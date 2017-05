'Patria', la mirada obligada por el compromiso

Fernando Aramburu ha visto el miedo. Y crueldad. Y valentía. Y horror. “Sufrimientos y lágrimas. Viudas y huérfanos”. Y también a quienes jaleaban la violencia. Pero sin el compromiso ético, no hubiera bastado para pudiera escribir Patria, la novela por la que ha logrado, entre otros premios y reconocimientos, el Francisco Umbral al libro del año pasado. Tampoco, sin el compromiso político que “postula el Estado de derecho”, añade.

No fue un tema sino una experiencia personal, a decir del propio escritor que reconoce que "me ha marcado y que en no pocos momentos de mi vida me colocó a un paso de perder la confianza en el ser humano”.

Afirma convencido el autor que en Patria, “la literatura me prestó sus ojos para observar el mundo de mi época”. “Donde no llega el historiador, el sociólogo, el periodista o el político, llega el novelista que abre paso a la intimidad de la gente, introduciéndonos en sus cocinas, sus alcobas, en sus vidas privadas”, añade seguro.

Fernando Aramburu también confiesa que no le "hubiera gustado tener que escribir esta novela, pero la situación en mi país natal no me permitió otra opción”. Para acabar afirmando que Patria es su personal aportación moral.

Esa mirada comprometida es lo que alaba Mariano Rajoy quien cree que “todos las personas que aparecen, existieron, aunque no sean ellas y todos los hechos que en la novela se narran, tuvieron lugar aunque no fueran los mismos”. Esa es la razón por la que el presidente del Gobierno cree que debe leerse. Y también para “recordar que ante los seres individuales de los seres humanos, el primero la vida aunque hay otros, nada son las patrias, ni los territorios, ni las hectáreas”. “Los imaginarios derechos de los territorios jamás están por encima de los verdaderos titulares de esos derechos, que son las personas”, concluye Rajoy.

