Un testigo reveló hace un año ante una jueza la supuesta cuenta de Ignacio González en Suiza

La cuenta de Suiza en la supuestamente OHL pagó una comisión de 1,4 millones de euros para Ignacio González por las obras del tranvía a Navalcarnero está en un juzgado de Lugo desde el pasado mes de junio. El concejal de San Fernando de Henares, Jesús Sánchez, se la entregó a la juez Pilar de Lara cuando tuvo que declarar como testigo en la causa abierta contra la empresa Unika por un presunto delito de tráfico de influencias. Una firma para la que trabajó como comercial.

Sánchez explicó en su declaración que los directivos de esta contratista de obra pública con el PP de Madrid y Galicia "querían como locos que les presentase a Ignacio González" a quien define como "uno de sus baluartes y personas más cercanas" en la etapa en la que fue estrecho colaborador del exconsejero de presidencia, Salvador Victoria. Añadió que el entonces alcalde de Leganés y antiguo asesor de Esperanza Aguirre, Jesús Gómez, fue el que le entregó el documento con el número de la cuenta de Suiza presuntamente vinculada al expresidente de la Comunidad de Madrid.

La juez De Lara le preguntó si conservaba el documento y le pidió que lo aportara. Ahora ha decidido enviar esta declaración y el documento a la Audiencia Nacional por si guardara relación con el sumario abierto contra Ignacio González. Y es que esta cuenta se ha convertido en una de las siete líneas de investigación que se siguen contra el expresidente de la Comunidad de Madrid. El juez, Eloy Velasco, ha librado una comisión rogatoria a las autoridades suizas para "poder comprobar la realidad de la presunta comisión y la trazabilidad de los fondos para tratar de determinar la identidad de los beneficiarios últimos".

Reuniones con Esperanza Aguirre

El testigo también citó una reunión que mantuvo con Esperanza Aguirre y Jesús Gómez después de que se conociera que Francisco Granados había tenido una cuenta en Suiza. En ese encuentro, Gómez reconoció que también tuvo cuenta en el país helvético cuando no estaba en política. Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, le respondió, según la declaración del concejal madrileño: "no me digas eso porque te tengo que denunciar ahora mismo".

El PP conocía el documento

El exasesor de Esperanza Aguirre y antiguo alcalde de Leganés, Jesús Gómez, ha declarado como testigo ante el juez Velasco en el marco de la operación Lezo y ha asegurado que se reunió con Juan Carlos Vera y Carlos Floriano para enseñarles el documento con la citada cuenta. Ambos dirigentes del PP han confirmado el encuentro. Gómez nunca llegó a entregar el documento en sede judicial.

