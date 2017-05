Manel Navarro pide clemencia: "Más me he decepcionado a mí mismo"

Este año, la resaca de Eurovisión se está extendiendo más de la cuenta por razones evidentes. La última posición de España en la sexagésimo segunda edición del Festival de la Canción y el imborrable gallo que soltó Manel Navarro durante el clímax de su actuación sigue trayendo cola.

Las primeras declaraciones del cantante tras su actuación en el Centro de Exposiciones de Kiev levantarón ampollas al no hacer ningún tipo de autocrítica, incluso mostrándose ante los medios con una actitud chulesca.

Esto ha obligado al propio cantante a pedir finalmente disculpas a través de sus redes sociales. "Os pido perdón si os he decepcionado", dice el intérprete de Do It For Your Lover. "Os aseguro que más me he decepcionado a mí mismo no dando una nota que tenía controlada".

Aún con todo, el representante español en Eurovisión 2017 valora positivamente su paso por el certamen: "Eurovisión será para siempre, con sus luces y sus sombras, una de las mejores experiencias de mi vida".

Y aunque muchos son los que no creen que Manel Navarro pueda dedicarse a la música, él sigue confiando plenamente en sus capacidades como cantante: "Ahora toca seguir mi camino y continuar trabajando duro por mi carrera musical".

