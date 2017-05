Un diputado de Cifuentes extorsionó a un periódico para financiar al PP de Madrid

El sumario del caso Púnica ha desvelado que los que se han identificado en los últimos días como "héroes" contra la corrupción, en su día extorsionaron. Jesús Gómez Ruiz , diputado de Cristina Cifuentes y en su día alcalde de Leganés extorsionó con 1.000 euros a un periódico regional madrileño. El diario es el periódico de Leganés y lo que recoge el sumario del caso Púnica es una carta del director de este periódico, Enrique Riobóo de la Vega, remitida a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la que se denuncia este chantaje.

Enrique Riobóo abonó mil euros a las cuentas del Partido Popular local a cambio de recibir información judicial del caso "Facturas", en el que se denunciaba la utilización de dinero público en la campaña electoral para la alcaldía de Leganés, en el año 2007, por parte del socialista Rafael Gómez Montoya.

Según se recoge en esta misiva enviada a Esperanza Aguirre por parte del director del periódico municipal el chantaje fue de 1.000 euros. "El señor Gómez Ruiz nos exige el pago de 1.000 euros al Partido Popular y con mucho esfuerzo y a regañadientes ingresamos 1.000 euros. Pasa el tiempo, la justicia admite la denuncia y nosotros no tenemos ningún tipo de información pese a haber pagado esos 1.000 euros. Le preguntamos al Sr Gómez Ruiz por qué no nos informa de los trámites judiciales y sorpresa: nos exige otros 1.000 euros. Evidentemente no aceptamos pagar un euro más y no recibimos ninguna información sobre este caso "Facturas".

El extorsionador es el exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, que en los últimos días coincidiendo con la operación Lezo ha hecho declaraciones públicas asegurando que denunció en Génova la cuenta en Suiza de Ignacio González. Según lo que ha declarado en diferentes medios de comunicación él avisó a cargos importantes de la excúpula del PP que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza que había "engordado" gracias a comisiones de empresarios.

Carlos Floriano llego a reconocer que efectivamente Gómez le había alertado de esta cuenta en Suiza pero que no se le dio credibilidad porque la cuenta era falsa. Finalmente las diligencias practicadas por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, han podido llegar hasta la cuenta verdadera del expresidente de la Comunidad de Madrid, una clave importante en esta investigación porque se ha podido determinar su trazabilidad.

El dinero lo envió el empresario Javier López Madrid a través de la empresa OHL y el destinatario era Ignacio González. El Partido Popular de Madrid recibió este aviso a través de un burofax el 8 de septiembre del año 2014 e inclusó contestó asegurando que se les daría respuesta. La carta de respuesta la firma Esperanza Aguirre. "Traslado su escrito tanto a D. Jesús Gómez Ruiz como a nuestro Vicesecretario Del Partido D. Bartolomé González, con el fin de contrastar su versión y poder darle una respuesta a la mayor brevedad posible". Nunca hubo ninguna aclaración de los hechos o al menos no aparece en este sumario.

Comentarios