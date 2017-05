Buenafuente reúne a Chikilicuatre y a Manel Navarro tras su fiasco en Eurovisión

El pasado lunes, El Terrat confirmaba una "batalla de gallos" entre Manel Navarro, quien defendió a España en la última edición de Eurovisión y Rodolfo Chikilicuatre, el personaje interpretado por David Fernández que hizo lo propio en 2008, para el programa presentado por Andreu Buenafuente, Late Motiv.

La primera entrevista del cantante tras su actuación en Kiev, en la que quedó en última posición después de haber conseguido cinco puntos, ha estado marcada por el humor, tanto por parte del presentador como del invitado, y por un gallo, el ave que persigue al cantante desde que soltara un gallo durante su actuación.

Manel Navarro bromea sobre su gallo

Lejos de enfadarse, el joven de 21 años bromeó sobre su participación en Eurovisión y su error a la hora de cantar. Pese a reconocer que lleva unos días complicados, el cantante ha asegurado que intenta tomárselo con humor puesto que tampoco cree que sea algo como para hundirse: "Hay que levantar la cabeza y seguir adelante".

De hecho, el joven protagonizo un gag, titulado 'El gallo monstruoso', en el que el cantante narraba cómo se creó el famoso gallo: "Me quedó un gallo de puta madre, llevaba mucho tiempo ensayando este gallo y me quedó genial, no creo que Shakira lo hiciera mejor".

Mientras tanto, su manager aseguraba que Manel decidió quedar último para destacar, puesto que es algo que "en España se nos da muy bien": "Vestir a Manel de surfero haciendo un gallo era la mejor forma de colocarlo, de colocarlo en la cresta de la ola, ¿Qué podía fallar?". A continuación el cantante explica que fue a una granja y estuvo conviviendo con gallos hasta que fuera capaz de llevar a cabo el gallo perfecto.

Buenafuente reúne a Chikilicuatre y a Manel Navarro

Tras entrevistar al invitado, Buenafuente decidió invitar a Rodolfo Chikilicuatre, quien en el vídeo aparecía como el ideólogo del gallo definitivo: "Si vas a Eurovisión, o ganas, que ya no vayas porque no vas a ganar, o pierdes, que empieza a molar. La media tinta, ¿para qué? Catorce. ¿Quién se acuerda del catorce? Del último sí se acuerda. Manel ha conseguido una de las peores marcas de España en Eurovisión. Es un récord".

Después, quien representara a España en 2008, interpretó una vez más su famoso 'Baile del Chiki Chiki' junto a Silvia Abril, quien le acompañó en el escenario al igual que lo hizo nueve años atrás. Para terminar su intervención, el personaje decidió hacerle un regalo: un gallo al que Manel Navarro le llamó 'Do it for your lover' y dedicarle una nueva versión de su éxito, que en esta ocasión se titulaba 'Chiken, Chiken', en honor al gallo de Manel.

Comentarios