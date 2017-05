Netflix prepara una serie basada en la historia del videojuego 'The Witcher'

La saga de novelas que narra las aventuras del brujo Geralt de Rivia, que comenzó en 1986 con el libro 'El Brujo', llegará a la pequeña pantalla de la mano de Netflix. Esta historia, magnificada gracias al mundo de los videojuegos, todavía no tiene fecha de estreno, si bien es cierto que todo indica a que no podremos disfrutar de esta nueva serie hasta 2018.

La trama había sido llevada previamente al cine, de la mano de Marek Brodzki, en 2001, cuando se estrenó la película Wiedźmin. Posteriormente, las aventuras de Gerald de Trivia llegarían, sin éxito, a la televisión. No obstante, el éxito de esta historia alcanzaría un nuevo nivel gracias a la trilogía de juegos 'The Witcher'.

Andrzej Sapkowski confirma que formará parte del proyecto

En primer lugar, todo indicaba a que Netflix crearía una película ambientada en el universo de 'The Witcher' para estrenar a lo largo de 2017. No obstante, la compañía decidió desechar ese producto para crear una serie en torno a las aventuras de este personaje. A pesar de ello, Netflix ha decidido repetir con el director Sean Daniel, quien iba a producir la versión cinematográfica, para este nuevo proyecto.

A través de un comunicado de prensa, el autor de las novelas Andrzej Sapkowski ha dado a conocer que también tendrá un papel relevante en el desarrollo de la serie, pues será el consultor creativo de la misma: "Estoy encantado de que Netflix esté haciendo una adaptación de mis historias, manteniéndose fiel al material de la fuente y los temas que he pasado más de treinta años escribiendo".

"Es una historia sobre nosotros, sobre el monstruo y el héroe dentro de todos nuestros corazones"

En este proyecto también están involucrados el cineasta Tomek Baginski, nominado al Óscar por su cortometraje 'La Catedral', y Jarek Sawko. Ambos pertenecen al estudio de efectos especiales polaco Platige Image, responsable de las introducciones de los videojuegos de 'The Witcher'.

Mediante otro comunicado de prensa, tal y como informa The Verge, tanto Baginski como Sawko han asegurado que 'The Witcher' será una historia con un gran recorrido: "Hay una profundidad moral e intelectual en estos libros que va más allá del género. Es una historia sobre los desafíos de hoy en día ocultos bajo una portada de fantasía. Una historia sobre nosotros, sobre el monstruo y el héroe dentro de todos nuestros corazones". Por lo tanto, The Witcher sigue los pasos de Castlevania, y se convertirá en la segunda serie de Netflix basada en un videojuego.

