Villar ante la jueza: "El día a día no lo llevo"

"Yo el día a día no lo llevo". Este martes, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido detenido por la Guardia Civil dentro de la operación Soule, pero su nombre no es ni mucho menos desconocido para la Justicia española: Ángel María Villar es investigado en otras dos causas, y en ambas el ahora detenido ha optado por lanzar balones fuera y apuntar a sus subordinados en la RFEF. Dos causas abiertas tras sendas denuncias de Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE, y su letrado Ismael Franco de ADR Abogados.

Una de ellas investiga si la Federación que dirige Villar desde hace casi tres décadas se apropió de una subvención de más de un millón de euros otorgada para, entre otras cosas, construir una escuela de fútbol para niños en Haití que nunca llegó a levantarse. El pasado mes de enero, la Federación devolvió el importe ante la imposibilidad de justificarlo, pero la investigación siguió adelante y le llevó a ser interrogado el pasado seis de julio en un juzgado de Majadahonda.

Angel María Villar a su llegada a las 15,03 horas a la sede de la Federación, en Las Rozas (Madrid) / Zipi (EFE)

Balones fuera al tejado de sus subordinados, alegaciones de desconocimiento y alguna trifulca marcaron su declaración de dos horas y media a cuya grabación ha tenido acceso la Cadena SER: "Yo el día a día de una Federación no lo llevo, mi función es estratégica y política, el día a día lo llevan otras personas: el administrador, el secretario general y los directores de departamentos", dijo ante la magistrada.

Un "compromiso" de Jorge Pérez

En su declaración, Villar reconoció que ésta era una subvención "muy especial" y que él dio la orden de solicitarla, aunque posteriormente fue Jorge Pérez, secretario general de la RFEF, quien solicitó la subvención y "manifiesta que se va a comprometer en la gestión y justificación de esa subvención". Explicó varias veces en su declaración, a preguntas de la jueza y de las fiscales anticorrupción, que tanto el administrador como el secretario general de la RFEF trabajan "libremente, independientemente y autónomamente, es un cargo de confianza, claro", sin estar por tanto bajo su control.

Villar explicó que la subvención en cuestión fue concedida en 2010 y que él se desentendió del caso hasta que en 2016 las autoridades empiezan a reclamarles la devolución del dinero por no haberlo destinado a la catástrofe de Haití. "Todas la comunicaciones del Consejo Superior de Deportes se dirigían al secretario general, no al presidente", asegurando que una vez tuvo conocimiento abrió una investigación interna. También desliza Villar la posibilidad conspirativa asegurando que "casualidad, casualidades de la vida, hasta el 2016 sea el año de elecciones".

Hasta 2012 todos los escritos han sido dirigidos al secretario general", dijo Villar apuntando de nuevo a Pérez, afirmando que es una "casualidad de la vida" que las posibles irregularidades trascendiesen en periodo electoral en la Federación, y asegurando - como ya ha hecho por escrito - que alguien "ha firmado por mi" en algún documento relativo a la subvención.

El presidente de la Federación proyectó esta imagen de cargo político sobre sus funciones en la Fundación de la RFEF, y también tuvo algún que otro enganchón con la magistrada y con las fiscales anticorrupción, teniendo la jueza que llamarle al orden una vez.

Villar, víctima de chantajes

La otra causa que mantiene imputado a Villar en un juzgado de Majadahonda investiga el supuesto trato de favor dado por la Federación a dos clubes, el Recreativo de Huelva y el Marino de Tenerife, para evitar que sus deudas económicas les arrastrasen al descenso.

VILLAR ANTE EL JUEZ POR EL 'CASO RECRE' El pasado mes de enero, Villar compareció como imputado ante la jueza que investiga el supuesto trato de favor económico al Recreativo y al Marino

En su declaración, que reveló la Cadena SER, Villar ya aseguró ser víctima de un "chantaje", afirmando que "no he tomado ninguna decisión sobre estos temas y no me compete tomarla". Ya entonces apuntó también a Pérez, su entonces rival en las elecciones a la presidencia de la RFEF durante la fase de precandidaturas, aunque asegurando que confiaba en que "obraron correctamente" y que esta forma de proceder con las deudas de algunos equipos "se ha hecho con un montón de clubes".

Comentarios