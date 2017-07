Morata: "¿Volver al Madrid? Ni me lo planteo"

Cuando pase el reconocimiento médico y coja la camiseta del Chelsea, entonces sí, Álvaro Morata sonreirá. En sus primeras declaraciones después de confirmarse su fichaje por el Chelsea y de embarcarse en un avión rumbo a Londres, el atacante repite una y otra vez que "esto da muchas vueltas" y que aún no se lo cree. "Esto da muchas vueltas. Lo he visto este verano. Así es que hasta que no me vea allí, no puedo estar muy contento todavía", explica.

Afirma tajante Morata que se va del Real Madrid para tener más protagonismo. "Sí, si no no me hubiera ido", dice. Y descarta volver una tercera vez al club blanco. "Una tercera vez en el Real Madrid... difícil. Ahora mismo es una cosa que ni me planteo", comenta.

"Estaba claro que al final el objetivo era éste. El fútbol es así. Me da pena irme del Madrid pero que me vaya bien allí", explica el atacante madrileño, que desde enero tomó la firme decisión de marcharse del Madrid si Zidane continuaba al frente.

El Madrid hace oficial el traspaso de Morata al Chelsea El club blanco y el inglés llegan a un acuerdo que está "pendiente del reconocimiento médico pertinente"

"La última vez que me puse la camiseta del Real Madrid fue en Cibeles"

Morata asegura no irse decepcionado. "Me voy contento. He ganado cuatro títulos. Dos Champions. Me voy feliz de haber compartido este año con estos compañeros, con este cuerpo técnico y de que la última vez que me puse la camiseta del Real Madrid fue en Cibeles", explica. Y desea lo mejor al equipo blanco "menos cuando juegue contra el Chelsea".

"Ha sido un verano extraño"

"Ha sido un verano un poco extraño para mí. Han pasado muchas cosas, pero al final si Dios quiere mañana estaré en un club que en los últimos años siempre me ha querido, con un míster que he hablado con él constantemente y estoy muy contento", dice de su marcha al Chelsea de Conte, que ya tenía claro desde febrero que quería que el madrileño fuese el sustituto de Diego Costa.

Sobre los compañeros que deja en el Madrid comenta: "Se puede cambiar de equipo y de ciudad, pero los amigos siempre están ahí".

Han sido varios los jugadores del Madrid que se han querido despedir de Morata en las redes sociales.

Moratoski, toda la suerte del mundo. Disfruta de tu nueva etapa y sigue metiendo goles como lo haces.Te echaremos de menos. @AlvaroMorata — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 19, 2017

Un placer haber podido trabajar estos días contigo. Te deseo lo mejor para el futuro ¡suerte @AlvaroMorata! pic.twitter.com/J1RaSnkRjA — Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 19, 2017

