Intelectuales y artistas catalanes ven en el referéndum "un proceso descarrilado"

Hoy leemos en El País cómo personajes del mundo de la cultura, como Joan Manuel Serrat, Eduardo Mendoza o Juan Marsé, rechazan la vía unilateral que ha emprendido la Generalitat diciendo, entre otras cosas, que en este proceso "el tren corre fuera de las vías".

Ésa es la opinión del escritor Eduardo Mendoza, que considera la consulta del próximo 1 de octubre "un proceso descarrilado" que ya ha implicado un "gasto extraordinario" y olvidar otros problemas de la sociedad catalana. Recuerda además el creador de Gurb que, en tiempos de la globalización, una "Cataluña consigo misma es una utopía" propia de ciencia ficción.

Otro Premio Cervantes, Juan Marsé, afirma que el referéndum del 1 de octubre es "rigurosamente incompatible con el Estado de derecho" y que además no se celebrará. Pero insiste: "el mal ya está hecho" porque, entre otras cosas, ya hay un registro de "buenos y malos catalanes". El escritor critica lo que considera un "relato maniqueo del Govern" y su "empanada mental" con el derecho a decidir". ¿"A decidir qué? ¿Que nos vamos de España y de Europa?", se pregunta Marsé.

El cantante Joan Manuel Serrat también cree que el procés deja "graves heridas" y culpa de la situación actual al PP y su campaña contra el Estatut de autonomía del año 2006 que desató, dice, "una guerra de sordos". Afirma además, que él no iría a votar el próximo 1 de octubre "a unas elecciones que no apelaran a la mayoría de los ciudadanía y que no fueran realmente vinculantes".

No opina así el director de teatro Mario Gas, para quien el referéndum es ineludible porque "es inalienable votar y decidir". Gas critica al Gobierno central por mostrarse insensible a la cuestión catalana y por usar la Constitución como "un todo inamovible". Otro director teatral, Lluís Pasqual, también se muestra favorable a "un sistema legítimo para que se pueda votar" y conocer cuántos "son los independentistas y cuántos no".

La cineasta Isabel Coixet ve el procés con "desaliento" y la novelista Núria Amat confía en que el gobierno impida con responsabilidad cualquier posible consulta.

También ha hablado con El País el diseñador Javier Mariscal, el autor de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Mariscal, de nuevo, señala esa campaña del PP contra el Estatut como el detonante del tren independenstista, un proceso que califica como "una gran chapuza" y "una peleíta nefasta de gallos". En definitiva, un "elástico que se tensa", según el director LLuís Pasqual, por las dos partes y que a todos, vaticina, "nos dará en el careto".

