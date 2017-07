"No renunciaremos al Referéndum, aunque el Tribunal Constitucional lo prohíba". Así de rotundo responde el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, al diario francés Le Figaro que dedica hoy su portada y primeras páginas al desafío catalán.

"Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, no aceptaré esta decisión. Solo el Parlamento catalán puede suspenderme", agrega. "La mayoría de los catalanes quiere votar, Madrid no va a anular esa voluntad, aunque me expulse de mis despacho". "No existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran local de voto que será Cataluña el 1 de octubre", concluye.

"El derecho a la autodeterminación existe", opina y lo justifica Puigdemont en que en el "derecho internacional ninguna norma o principio prohíbe la independencia de los pueblos". El diario señala que "en derecho internacional el principio de integridad territorial puede colisionar con el de autodeterminación que tradicionalmente está reservado a los pueblos colonizados". El mandatario catalán replica que "ese derecho de autodeterminación pertenece hoy a los pueblos. Y Cataluña es claramente un pueblo".

Admite que una "participación ridícula equivaldría a perder el referéndum". Asegura que en aquellos ayuntamientos donde los alcaldes se opongan a la organización, se establecerán locales alternativos para votar.

"Si gana el sí en el referéndum del 1-O Catalunya se transformará en un Estado independiente"

Puigdemont explica que si "el sí a la independencia gana el 1 de octubre", 48 horas después de la proclamación de los resultados -que puede prolongarse entre una semana y diez días- comunicarán que Catalunya "se transforma en un Estado independiente". Se abrirá así un periodo de transición "hacia la independencia plena, hacia la obtención de un estado soberano". Todo ello culminará con unas elecciones constituyentes, la redacción de una Constitución y su ratificación por un referéndum.

Sobre la remodelación de su gobierno, sostiene que la salida de tres consellers en las últimas semanas no tiene nada que ver con el referéndum del 1-O: “Estaba muy contento con ellos, todos me han manifestado su apoyo en este tema. Respeto sus decisiones personales”. Pero recuerda que él tiene la “prerrogativa de nombrar y destituir a los miembros de su Gobierno”.

