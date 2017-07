La UE expresa preocupación por la situación en Turquía pero quiere a Erdogan como aliado

Las detenciones en Turquía no modificarán la relación entre el gobierno de Erdogan y Bruselas. La Unión ha confirmado este martes su preocupación ante la situación pero ha relativizado la respuesta del titular de exteriores turco, decidido a justificar el encarcelamiento de periodistas y representantes de ONGs pro derechos humanos por su “cooperación” con grupos terroristas.

“Lo importante es el diálogo”, ha dicho la Alta Representante, Federica Mogherini, como respuesta a las preguntas de la prensa y deseosa de saber si su cita con Mevlüt Çavusoglu, ministro turco de asuntos exteriores, había servido para escuchar argumentos de progreso.

La de este martes era una cita anual, una reunión de Alto Nivel para el Diálogo Político que ha permitido confirmar que Erdogan y su gobierno mantendrán los compromisos del Pacto sobre los refugiados que han permitido impedir el acceso a la UE de quienes huyen de la guerra de Siria, convirtiendo en un muro la frontera por la que miles de personas llegaron a la Unión el verano del año 2015.

“Nosotros somos gente de palabra”, ha asegurado el ministro turco de asuntos exteriores tras expresar el deseo de seguir trabajando “codo a codo” con los gobiernos europeos, especialmente en su región y muy especialmente en Siria.

La UE, a cambio, ofrece garantías de no modificar la relación que ha convertido a Turquía en el eterno candidato a la UE. “Hemos rechazado cerrar estas negociaciones aunque no podemos abrir nuevos capítulos”, ha dicho el Comisario de la ampliación, el austríaco Johannes Hanh, a pesar de que el Euro parlamento ha reclamado que las negociaciones se suspendan y que son varias las voces que reclaman congelar los fondos vinculados a este capítulo negociador. “Turquía es un país candidato y lo seguirá siendo”, ha insistido Mogherini, dando empaque diplomático a un estatuto que lleva meses paralizado por que no hay condiciones para ningún avance.

La cita coincide con el primer gran proceso político de un grupo de 17 periodistas, redactores del periódico independiente Cumhuriyet, acusados de terrorismo. Tenemos hoy en día 164 periodistas encarcelados, más de 150 medios cerrados y 2000 profesionales de la información que han perdido su empleo, ha explicado a la SER Ricardo Gutiérrez, Secretario General de la FEP (Federación Europea de Periodistas). Esta organización, como Amnistía Internacional cuyo Secretario General ha sido recibido por Mogherini, no ha protestado por la reunión por entender que el diálogo puede ser positivo pero sí ha reclamado que la UE hable claro y se pronuncie contra las detenciones.

Y la Unión ha cumplido. Mogherini y Hans han expresado su “preocupación por las detenciones de representantes de organizaciones que luchan por los derechos humanos y por las detenciones de periodistas”, han dicho reclamando “respeto para su presunción de inocencia y procesos justos”.

Una reclamación respondida con cordial frialdad por el ministro turco de asuntos exteriores que, sin inmutarse, ha afirmado que “Turquía es una democracia”, añadiendo que hay que diferenciar entre “periodistas y pseudo-periodistas que colaboran con organizaciones terroristas”, argumento por el que los profesionales del Cumhuriyet se enfrentan a penas que pueden llegar a los 40 años de cárcel.

