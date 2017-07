Asensio me lo confirmó

Todo hacía indicar que lo mejor del partido sería Marc Anthony. Los amistosos de pretemporada suelen ser aburridos y estaba claro que el show del descanso no iba a defraudar. El artista latino puso en pie al Hard Rock Stadium al ritmo de 'La Gozadera' y 'Vivir Mi Vida', pero su brillante actuación quedó eclipsada por un duelo memorable.

Quedará para el recuerdo este Clásico americano como un choque de alto nivel futbolístico, con jugadas de ida y vuelta que hacían imposible revisar el WhatsApp durante los dos actos. Dicen que estas giras no sirven para sacar conclusiones. Error. Asensio confirmó en Miami que no tiene nada que envidiar a Mbappé, que su juego engancha a la gente y que la BBC no puede ser intocable si Marco está en el equipo.

El Barça se lleva el atractivo Clásico de Miami El equipo azulgrana venció por 2-3 al Real Madrid en un encuentro que superó la veintena de ocasiones

Zidane sigue hipotecado al 4-3-3 y en ese dibujo Asensio siempre juega por Cristiano cuando falta el portugués. Pide la pelota, se mueve entre líneas, aparece por la banda, filtra pases, crea espacios, marca goles.... Si fuera del Mónaco le pondrían un precio superior a los 300 millones de euros.

Este verano le ha vuelto a llamar toda Europa. Contactos sin éxito porque es intocable para Florentino Pérez, el hombre que le vistió de blanco por menos de 4 millones de euros. Le quieren los más grandes y no les falta razón. Sólo hace falta ver una jugada de la primera mitad para comprender su incidencia en el juego.

Benzema lanza la contra y el Barça llama a la caballería. Mientras Karim encara a Piqué, Busquets levanta la mano pidiendo ayuda. Ha visto como Asensio aparece por la izquierda con malas intenciones, y si no fuera por el indivualismo del francés la jugada hubiera acabado seguro en gol.

El futuro del fútbol español pasa por él. Verle en el campo junto a Isco y Denis Suárez hubiera sido una buena postal de nuestro deporte, pero Zizou tenía ganas de BBC y ante la baja de Cristiano, dejó más tiempo del previsto a Bale y Benzema. No importa, Asensio es para siempre y Miami me lo confirmó.

