Telecinco saca toda su artillería para aplacar la crisis de 'Gran Hermano'

Aunque sigue imponiéndose claramente al resto en la lucha por el liderazgo, Telecinco es consciente de los problemas que puede traer consigo el malogrado estreno de Gran Hermano Revolution.

El reality por excelencia de la televisión no solo no está cumpliendo con los objetivos, sino que las citas semanales del concurso se has visto reducidas a dos únicas convocatorias. Además, una de ellas, el debate, podría salir de la ecuación tras los malos datos registrados en sus dos primeras emisiones.

La cadena principal de Mediaset sabe perfectamente que GH puede influir negativamente en el cómputo total del mes. Por eso mismo, el grupo de comunicación afincado en Fuencarral ha querido aprovechar el inicio de octubre para sacar la artillería pesada.

Telecinco mueve ficha

En concreto, Telecinco ha hecho una nueva distribución de su prime time con el fin de configurar una oferta más competitiva.

Entre los cambios más importantes destaca el estreno de la décima temporada de La que se avecina. De esta forma, la cadena echa mano de su ficción estrella, que ahora probará su valía en la noche de los miércoles contra Tiempos de guerra en Antena 3.

Por su parte, Telecinco reubica por tercera vez en un mes Mi casa es la tuya. En esta ocasión, el programa de Bertín Osborne se emitirá en el prime time de los lunes, arrancando este 2 de octubre con la entrevista a Ana Torroja.

En consecuencia, Ella es tu padre, el último estreno de la cadena en materia de ficción, pasará a los martes, día en el que tendrá que lidiar con un fornido MasterChef Celebrity en La 1.

Así está actualmente el prime time de Telecinco Lunes: Mi casa es la tuya Martes: Ella es tu padre Miércoles: La que se avecina Jueves: GH Revolution Viernes: La Voz Sábado: Sábado Deluxe Viernes: Debate de GH

