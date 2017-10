La décima temporada de La que se avecina aterriza este miércoles en Telecinco con una veintena de cameos, el ascenso de Loles León y la enésima revolución en la comunidad de Montepinar.

En CadenaSER.com hemos charlado con Fernando Tejero, el espetero playero más carismático de la televisión, sobre lo que está por venir en la comedia estrella de Mediaset y, además, se sincera sobre su paso por las cocinas de MasterChef Celebrity.

Dice Mediaset que "Montepinar vuelve más loco que nunca". ¿Es eso posible tras diez temporadas?

La mitad de lo que pasa en 'MasterChef Celebrity' es mentira

En 'La que se avecina' todo es posible. Te puedo garantizar que hay más locura y varias de esas locuras las protagoniza Fermín [su personaje].

En los tiempos que corren, ¿qué aporta 'La que se avecina'?

En 'La que se avecina' hay historias que denuncian problemas sociales, pero la finalidad de esta serie es entretener. Es necesario informar, pero también divertir.

Una vía de escape.

No hay que olvidar las cosas que pasan en el mundo. Cada uno tiene que opinar y luchar por lo que crea para vivir en un mundo mejor. Si además puedes divertirte y pasar buenos ratos viendo 'La que se avecina' mejor que mejor.

¿Crees que el parón entre una temporada y otra puede afectar al estreno de la décima temporada?

La serie tiene un público muy fiel, pero entiendo que la gente se moleste con estos juegos de cadena de ahora sí, ahora no.

Si dependiera de ti, ¿hasta cuándo duraría 'La que se avecina'?

Es mejor irse por la puerta grande, pero a lo mejor soy yo quien se va en la próxima temporada. Entendería cualquier decisión de la cadena o de los productores. Ahora mismo he grabado la décima temporada, pero a ver qué pasa con la undécima…

¿Te has planteado marcharte?

No, no, no. Me llegan otras ofertas y quiero hacer otras cosas, pero de momento no me he planteado irme.

Fernando Tejero durante su paso por 'MasterChef Celebrity' / TVE

Dentro de 20 años, ¿la gente que recordará más, 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quién viva'?

'Aquí no hay quien viva' marcó una época y eso no se lo va a quitar nadie. No estoy desmereciendo a 'La que se avecina', pero hay que ser realista. 'La que se avecina' no deja de ser una estela de 'Aquí no hay quién viva'.

Se cumple un año de tu paso por 'MasterChef Celebrity'. ¿Qué recuerdo tienes ahora con todo este tiempo de por medio?

Una experiencia más en mi vida, pero ya ni me acuerdo. Ni siquiera lo veo.

¿Pero te arrepientes?

No me arrepiento de nada en mi vida. Hay cosas que no volvería a hacer, pero no hay que arrepentirse de nada. Fue una decisión que tomé y luego me tocó apechugar.

¿Por qué aceptaste entonces participar en 'MasterChef'?

Cuando entré al concurso venía de un año de trabajo brutal y estaba loco por irme de vacaciones. Pero Macarena Rey, CEO de Shine Iberia [productora] me llamó porque necesitaban caras conocidas para atraer a la audiencia. Le dije que no, pero me llamaron después Loles León y Cayetana Guillén Cuervo y accedí.

Pero no fue una buena decisión, ¿no?.

'La que se avecina' tiene un público fiel, pero entiendo que la gente se moleste con los juegos de cadena

Uno siempre tiene que hacer caso a la primera intuición que tiene y, en ese momento, era irme de vacaciones con mi pareja. Era lo que el cuerpo me pedía.

Para mí la cocina era algo con lo que me evadía y 'MasterChef' cambió esa concepción que tenía. Una vez estaba en 'MasterChef' ya no había remedio, pero no estaba a gusto. Ahora bien, ¿quién tuvo la culpa? Yo. ¿Quién fue el responsable de todo? Solo yo.

¿Te pesaron más las opiniones del público?

En absoluto. La gente tiene que hablar de mi trabajo. No tengo que convencer a nadie de lo que soy o lo que no soy por un programa de televisión. Si me tengo que molestar por una opinión de alguien que me ve en un programa como 'MasterChef', que está hecho para la audiencia y la mitad de lo que pasa ahí es mentira…'MasterChef' está ya en el cajón del olvido.

Comentarios