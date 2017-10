Macron acusa a Cataluña de saltarse el estado de derecho

En una discusión sobre el futuro de Europa con estudiantes en la Universidad de Frankfurt, el presidente francés, Emmanuel Macron, explicó que la mediación europea entre el Gobierno central y el regional es inviable porque situaría al mismo nivel al presidente del Gobierno Mariano Rajoy con un presidente regional. Además de que “la soberanía nacional” de España debe ser respetada.

Es un “conflicto interno, un asunto interno español, por lo que la intervención no es nuestra competencia, ni la Europea ni la francesa”, recalcó el presidente francés. Tras ser interrumpido por uno de los moderadores, quien sugiere que esa inacción podría llevar a la catástrofe y que sería muy tarde para actuar, responde contundente: “No lo creo”. “Creo que si se interviene como usted dice demasiado tarde, o sea mañana, ¿que pasaría? Le damos la razón a quien no respeta el estado de derecho. O sea que si hoy la Unión Europea interviene, lo reconoce, le da legalidad, oficializamos al presidente Puigdemont y lo ponemos al nivel de Mariano Rajoy. Algo así no se ajusta a nuestras instituciones europeas, que han enseñado que Europa es un proyecto común, donde hay unas leyes y unas normas que todos respetamos”, añadió.

El presidente francés ha admitido que una parte de la sociedad catalana reivindica otra relación con España, aunque deberían hacerlo “en paz y conforme a las prácticas de la UE”. “Confío en que lo hagan hablando unos con otros”, insistió. “Hay una forma de independentismo ahora en Cataluña que tiene raíces culturales profundas, que yo respeto, y reclamaciones económicas, sobre las que se pueden hablar, pero por otro lado, hay una irresponsabilidad que no comparto”, razonó Macron.

En su opinión, si otra región europea, “por ejemplo un Land alemán”, decide “rebelarse contra la canciller” y apela a las instituciones europeas “y decide hacer un referéndum por su cuenta, y quiere que las instituciones le resuelvan el problema, ¿se imagina usted el papel para las instituciones y para la canciller?”. “No se puede apelar a las instituciones europeas y que sean ellas los árbitros de todos los problemas domésticos”, explicó.

El presidente francés ratificó su apoyo a su homólogo español, Mariano Rajoy, de quien dijo “juega el papel decisivo en este conflicto”, y confió que en se encuentre una solución por la vía del diálogo.

