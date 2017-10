La UE atribuye a un malentendido las amenazas de Duterte

"Que me escuchen los embajadores de esos países. Decidme, porque podemos cortar los canales diplomáticos mañana. Abandonad el país en 24 horas. Todos". Así se ha dirigido el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, a los embajadores de la Unión Europea (UE). Duterte les acusaba de tratar de excluir a su país de un organismo de la ONU. "No volváis a este país. No os necesitamos. ¿Queréis expulsarnos (de Naciones Unidas)? Intentadlo".

Las amenazas han saltado las alertas, pero la presidencia ha salido poco después a aclarar las declaraciones de Duterte. Ha señalado que el presidente se dirigía a un grupo de delegados europeos de Alianza Progresista que habían criticado la guerra contra las drogas que libra Duterte y que no representan a los embajadores de la Unión Europea en Filipinas. "La expresión de indignación del presidente es en reacción a las afirmaciones de una delegación de siete miembros que se presentaron falsamente como una misión de la UE", ha dicho el portavoz de la Presidencia.

La delegación de la Unión Europea en Filipinas también se ha pronunciado diciendo que se trata de un malentendido. "Las declaraciones hechas por la Alianza Progresista durante su visita a Filipinas se hicieron únicamente en nombre de la Alianza Progresista y no representan la posición de la Unión Europea", ha aclarado la delegación de la UE en un comunicado. Aseguran, además, que la delegación "continúa operando y funcionando normalmente, y se compromete a trabajar de forma constructiva y productiva con Filipinas en beneficio de la población".

La campaña contra las drogas de Duterte ha sido criticada por numerosas organizaciones, hace unos días la ONG Human Rights Watch aseguró que el país podría ser expulsado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por los abusos de esa guerra contra las drogas que ha dejado miles de muertos desde junio del año pasado.

Pese a los escándalos de Duterte, una encuesta presentada hoy muestra que Duterte cuenta con el apoyo de ocho de cada diez de sus ciudadanos. La encuesta, realizada por Pulse Asia, se llevó a cabo sobre una muestra de 1.200 personas del 24 al 30 de septiembre. Los datos difieren de los de otra encuesta realizada por Social Weather Stations (SWS) en un período similar, según la cual un 67 por cierto aseguran estar "satisfechos" con la gestión de Duterte, lo que revela una pérdida de popularidad del líder filipino.

Comentarios