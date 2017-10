Zoido pide a Puigdemont "hechos reales" y no "palabras vacías"

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "hechos reales" y no "palabras vacías que suenen bien" y le ha dicho que basar sus decisiones "en la paz, la firmeza y la democracia" solo puede entenderse "dentro" de la ley.

Zoido ha respondido así a las declaraciones de Puigdemont en las que ha asegurado este domingo que sus próximas decisiones estarán inspiradas en la paz y la firmeza democrática.

Para Zoido, que hoy ha visitado en Sevilla las instalaciones de la Torre Sevilla que acogerán mañana la reunión de los ministros del Interior de los seis países más grandes de la UE, "este fundamento en la paz, firmeza y democracia no puede entenderse si no es dentro del marco legal, que en nuestro caso es la Constitución, el Estado de derecho y la división de poderes".

El ministro ha insistido en que el presidente de la Generalitat, que mañana debe responder al requerimiento del Gobierno de España para que aclare si ha declarado la independencia de Cataluña, "está a tiempo" de "reconducir" la situación y "volver a la normalidad institucional" y al marco legal que "suponga estabilidad en lo económico, estabilidad en la comunidad" catalana, "acogiéndose al diálogo que ha ofrecido el Gobierno de la nación".

Divisiones en Cataluña

Zoido ha admitido que "la sociedad catalana está muy dividida, incluso hay un fuerte conflicto social" que a su juicio es responsabilidad "exclusiva" de la "deriva separatista" de Puigdemont "con unos socios de gobierno radicalizados".

Precisamente, fruto de esta división es la denuncia de agentes de los Mossos d'Esquadra que se han dirigido a Zoido para exponer su malestar en el cuerpo y pedirle activar un proceso de transferencia a otras fuerzas de seguridad del Estado.

Preguntado al respecto, Zoido ha respondido que "hoy por hoy no es una prioridad", ya que los esfuerzos se centran en "intentar que recapacite el señor Puigdemont y que vuelva al seno de la normalidad institucional, que se recupere el Estado de derecho en Cataluña, sobre todo la división de poderes" que implica que "las decisiones judiciales, nos gusten o no nos gusten, se compartan o no, sin duda alguna hay que acatarlas".

No obstante, ha admitido que "hay una previsión legal que se podrá desarrollar" para la transferencia de "todas aquellas personas que quieran servir a España y servir a Cataluña desde los cuerpos de seguridad que ellos consideren oportunos" por lo que "cuando toque, si toca, sin duda alguna también lo abordaremos".

De la Serna pide a Puigdemont que "no traicione a Cataluña"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "no traicione" a Cataluña y "escuche" a sus ciudadanos, y diga "con claridad" que el pasado martes en el Parlament "no declaró la independencia" y poder así atender la oferta del Gobierno de España para establecer un "diálogo" en el marco del Congreso de los Diputados.

En declaraciones este domingo en Santander en un acto del PP de Cantabria, De la Serna ha hecho un llamamiento a Puigdemont para que "no se deje llevar" y "arrastrar" por una "minoría radical" lo que, en su opinión, "agravaría" el "gran daño" a Cataluña y a su imagen, el "descrédito" de sus instituciones, "la fractura social" en esta comunidad y la "sangría" de empresas con la consiguiente afección para la economía y el empleo.

