Las mujeres alzan la voz: "A mí también me han acosado"

El caso del magnate Harvey Weinstein, acusado de violar y acosar a una docena de mujeres, sigue dando que hablar. Son muchas las voces que estos días han dado la cara para contar cómo el productor intentó violarlas o persuadirlas para mantener relaciones con él a cambio de lanzar sus carreras en Hollywood.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 de octubre de 2017

El caso ha generado tanto revuelo en Estados Unidos que ha puesto sobre la mesa el abuso de poder que muchos hombres ejercen desde sus puestos profesionales para acosar a mujeres. Pero el horror del caso Weinstein también ha servido para que muchas mujeres alcen la voz y cuenten sus propias experiencias. La actriz Alyssa Milano ha querido ampliar el tema y sacarlo del mundo del cine para que otras mujeres cuenten sus casos. A través de la etiqueta en Twitter #MeToo (a mí también), miles de mujeres se han atrevido a relatar situaciones en las que han sido acosadas. La premisa era clara. “Si todas las mujeres que han sido sexualmente acosadas escribieran "yo también", podríamos dar una idea del problema”, escribía Milano en su cuenta de Twitter. La respuesta ha sido inmensa, las confesiones de miles de mujeres de todo el mundo, terribles.

“La primera vez que me tocaron sin permiso fue a mis 5 años en un camión llenísimo, íbamos apretados y un tipo me iba tocando y yo no sabía que pasaba, el me sonreía y yo no sabía cómo decirle a mi mamá. Cuando se lo dije ella enfureció pero el tipo ya se había bajado”, es uno de los comentarios que se pueden leer en Twitter. “Un jefe me presentó a unos compañeros así: Ésta ahora va muy tapada pero no veáis los escotes que lleva en verano", escribió otra usuaria. El mundo de laboral aparece en muchos comentarios. “Era el jefe, no claudiqué, me vi obligada a renunciar. Desempleada pero con la dignidad intacta”. Aunque el entorno familiar tampoco se libra. “Fui violentada y maltratada por mi primo, fui acosada por extraños y fui Juzgada por mi propio padre”, relata otra joven. “Cuando decimos "a todas" es, tristemente, a todas. #MeToo, un hashtag desgraciadamente necesario”, apunta otra.

A la etiqueta se han sumado también personajes conocidos como Lady Gaga, Sheryl Crow o Laura Dreyfuss, Crow fue incluso más allá contando su propia experiencia. “Un manager de mi primera gira como corista”, explica la cantante. “Cuando fui a un abogado me dijo que me la tenía que comer. Poco iba a hacer por mí”, añade. La iniciativa de Milano ha generado todo un torrente de relatos que confirman que lo vivido en Hollywood no es algo excepcional sino algo a lo que las mujeres tienen que hacer frente de manera habitual. Su tuit pidiendo experiencias ha contado con más de 45.000 comentarios en menos de un día.

