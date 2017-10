Apenas unos días después de que Telegram hiciera lo propio, WhatsApp ha anunciado a través de su blog, que ha comenzado a introducir la ubicación en tiempo real en iOS y Android. Desde hace varios meses, el servicio de mensajería instantánea llevaba trabajando en esta característica con el objetivo de que los usuarios de la plataforma pudieran mostrar a sus contactos dónde se encuentran en cada momento.

La compañía ha incluido recientemente una nueva función, conocida como 'Ubicación en tiempo real', para que sus usuarios puedan compartir su posición actualizada sobre el mapa con terceros contactos durante el tiempo que ellos escojan. Dado que esta función está protegida por el cifrado de extremo a extremo, WhatsApp no podrá controlar tus movimientos, por lo que podrás utilizarlo con tus compañeros sin miedo a ser espiado por la compañía.

Cómo utilizar la ubicación en tiempo real

Para empezar a utilizar esta nueva característica, tan solo tendrás que descargarte la versión 2.17.379 en Android (todavía en Beta) o tener instalada la última actualización de WhatsApp para iOS. Si ya cuentas con estas versiones de WhatsApp, pero todavía no cuentas con la ubicación en tiempo real, no te preocupes. La compañía ha confirmado que irá introduciendo esta característica a todos los dispositivos paulatinamente. Por lo tanto, si todavía no puedes usarlo, tendrás que esperar unos días.

Después de descargar estas versiones de WhatsApp, tan solo tendrás que activar la localización y dar permiso a WhatsApp para que pueda acceder a tu ubicación desde los ajustes de privacidad de tu teléfono. Una vez hecho esto, abre una conversación con un contacto (o un grupo) y toca en la opción 'Adjuntar', 'Ubicación' y, finalmente, 'Ubicación en tiempo real'.

Podrás dejar de compartir tu ubicación cuando quieras

A continuación, tan solo tendrás que seleccionar por cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación (podrás compartirla durante un máximo de ocho horas) y enviarla a tus contactos. La ubicación finalizará cuando acabe el tiempo que especificaste. No obstante, podrás cancelarlo en cualquier momento.

Para dejar de compartir tu ubicación, tan solo tendrás que abrir el chat en el que has compartido tu ubicación y pulsar sobre la opción 'Dejar de compartir'. Si has compartido tu posición en más de una conversación, y te has arrepentido de que todo el mundo lo esté viendo, podrás cancelar el envío de información a todos los chats accediendo a los ajustes del servicio. Tan solo tendrás que pulsar en cuenta > Privacidad y, posteriormente, en Ubicación en tiempo real, para que nadie más pueda ver tu posición.

