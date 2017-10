'Stranger Things' revive el teletexto

En 1972, en canal de televisión británico BBC introducía un nuevo servicio de información, en forma de texto, que se emitía junto con la señal de televisión. Esta novedad, creada por el británico John Adams, se llamaba Ceefax. No obstante, con el paso del tiempo, este servicio comenzaría a conocerse como teletexto.

Tuvieron que pasar diez años hasta que TVE comenzó a probar este servicio. Lo hizo durante el Mundial de Fútbol de 1982, cuando comenzaron las primeras emisiones en prueba. No obstante, la emisión ininterrumpida no llegaría hasta 1988. Tras varias décadas como fuente de información complementaria a la televisión, el teletexto ha ido desapareciendo paulatinamente al mismo tiempo que Internet ha ido llegando a los hogares. En 2012, la propia BBC dejaba de utilizarlo. Mientras tanto, en España continúa siendo utilizado, aunque no de la misma manera que en el pasado.

Netflix recupera el teletexto

Ahora, la serie ambientada en los años 80 'Stranger Things' pretende revivir el servicio. Para ello, Netflix España y la artista Raquel Meyers han creado una página de teletexto, la 643 del servicio de las cadenas Cuatro y Telecinco, en la que los seguidores de la serie pueden consultar un avance de los capítulos de la segunda temporada, que comenzará a emitirse el próximo 27 de octubre en Netflix.

Tras acceder a esta página, Netflix emite un mensaje en el que se puede leer que todo el contenido de la serie estará desclasificado a partir del 27 de octubre. Por lo tanto, a partir del estreno de la segunda temporada, esta página del teletexto revelará pistas sobre los nuevos capítulos de la serie.

La campaña publicitaria basada en los años 80

Una de las razones por las que 'Stranger Things' ha triunfado en todo el mundo ha sido su ambientación en los años 80 y los guiños a las diferentes series de televisión y películas de la época. Por esa misma razón, Netflix ha decidido evocar a los años 80 en su campaña publicitaria.

Por esa misma razón, la compañía ha lanzado varios carteles promocionales, que recuerdan a los de otras producciones de los años 80, e incluso un videojuego con gráficos en 8 Bits para teléfonos móviles. Ahora, la serie trata de conquistar a la audiencia con esta página de teletexto mediante el que los seguidores podrán descubrir todos los secretos de la serie.

