Los interrogantes de la renovación de Alonso con McLaren

Fernando Alonso y McLaren han hecho oficial este jueves lo que que ya adelantó Manu Franco en el Larguero: el asturiano correrá en la escudería de Woking, al menos, un año más. Era algo que se veía venir, y más desde que McLaren anunció que dejaba su alianza con Honda para ponerse en manos de los motores Renault. Fernando volverá a estar cuatro temporadas corriendo con un mismo coche, como ya hizo en Renault, de 2003 a 2006, y en Ferrari, donde llegó a estar incluso cinco, de 2010 a 2014. Sin embargo, es necesario saber cuáles son los motivos que han llevado al asturiano a tomar esta decisión y qué repercusión va a tener en su futuro.

Fernando Alonso renueva con McLaren: "Mi corazón me decía que me quedara" La escudería anuncia en las redes la continuidad del piloto español en la nueva época que se abrirá en 2018 con los motores de Renault

¿Por qué se queda en McLaren?

El verano es el momento en el que todos los pilotos de F1 comienzan a pensar en su futuro, y Fernando no fue una excepción. Cansado de las eternas promesas de Honda y del lamentable rendimiento de su monoplaza, el asturiano analizó qué opciones le quedaban en la Fórmula 1 de cara a 2018 antes de pensar en marcharse a otra competición.

Y esas opciones que buscaba Fernando pasaban, en gran parte, por las decisiones de los grandes favoritos (Mercedes, Ferrari y Red Bull). Desde un primer momento quedó claro que ninguno de los equipos sufriría cambios en sus asientos. En Mercedes siempre han tenido claro que Hamilton, mientras él quiera, tiene potencial para seguir ganando campeonatos. Por otro lado, Bottas ha demostrado ser un buen segundo, y ha terminado con las luchas internas vividas en la época de Rosberg. Cerrada la puerta del campeón, al menos para 2018, las opciones de Fernando de correr en uno de los equipos favoritos prácticamente se esfumaron.

Y se esfumaron porque las otras dos favoritas siempre han sido muy reacias al asturiano. Alonso no salió bien de Ferrari, y siempre ha declarado que su decisión de abandonar dicha escudería, visto el rendimiento los siguientes años, fue muy correcta. No tendría sentido una vuelta al equipo italiano, y más cuando no ha conseguido lo que Alonso buscaba cuando se marchó: tener un coche campeón. La tercera vía, la de Red Bull, nunca ha sido sólida del todo. Sí que es cierto que Fernando pudo ir a la escudería energética en un pasado, pero la actual política de los austriacos es contar con pilotos de su cantera: Ricciardo, Kvyat o Verstappen son un ejemplo de ello. Por lo tanto, nunca ha sido una opción real de cara a 2018.

Más allá de esos equipos, la idea de correr en un equipo de segunda línea como Williams, o la opción de volver a casa pero sin opciones de ser campeón a corto plazo como la de Renault, no seducían a Fernando. Todo acabó reduciéndose a McLaren. Mientras el coche de Woking iba cada vez peor, el asturiano se iba alejando cada vez más de la Fórmula 1. Sin embargo, surgió una opción que hizo que la situación diese un vuelco: el cambio de motorista. No era la primera vez que se hablaba de que McLaren podría romper con Honda y montar otro motor, pero sí que fue la vez que la cosa fue más en serio.

Tras un año desastroso, McLaren se dio cuenta de que su matrimonio con Honda no daba más de sí, y con la clara intención de retener a Fernando, apostó por montar el motor Renault. El acuerdo, anunciado hace semanas, hizo que Alonso convirtiese en su opción prioritaria el seguir en la escudería de Woking. Solo temas contractuales han retrasado esa renovación que se ha hecho hoy oficial.

¿Cuáles son los puntos claves de su contrato?

De una forma subjetiva, se podría decir que los puntos más importantes de su contrato son tres. El primero es el sueldo. Alonso ha conseguido mantener su salario, 40 millones de dólares, e incluso se habla de que se lo podrían haber mejorado. Había dudas de si McLaren podría pagarlo, más aún después de la ruptura con Honda, que aportaba mucho dinero a la escudería inglesa. Finalmente, se ha hecho un esfuerzo para retener al piloto que, según entienden en Woking, puede volver a hacerlos campeón.

Otro punto importante está en los años que ha firmado Alonso. Pese a que no ha trascendido oficialmente, parece que el asturiano ha acordado con McLaren un contrato a largo plazo, pero con una especie de vía de escape al final de cada temporada. Esto en gran parte beneficia a Fernando, que podrá decidir su futuro al final de cada temporada si el coche no le satisface. Además, para el año 2019 se espera un gran baile de pilotos en los equipos punteros de la parrilla, y el asturiano quiere llegar soltero a ese evento.

El tercer punto clave está en la posibilidad de que Fernando continúe en la lucha por lograr esa triple corona que tanto ansía (el GP Monaco, 500 millas de Indianapolis y 24 horas de Le Mans). Según ha anunciado Zak Brown, CEO de McLaren dejarán a Fernando correr esas carreras siempre y cuando no coincidan con un Gran Premio. Ese es el caso de las 24 horas de Le Mans. Parece claro que el asturiano las correrá en 2018.

¿Va a tener un coche mejor?

Se supone que sí. McLaren ha demostrado en los circuitos donde el motor tiene menos incidencia que su chasis y su aerodinámica son buenas. Se supone que con un motor Renault, más fiable y mejor que el de Honda, al menos de momento, Fernando estará en una posición mejor que la de estas últimas temporadas. Obviamente, conseguir el mundial en 2018 es tremendamente complicado, pero la idea es comenzar a subir al podio y lograr victorias en ese año, para en 2019 y 2020 luchar por el campeonato. Veremos si es posible.

¿Será su último equipo en la Fórmula 1?

Fernando tiene ahora 36 años y sus años en la Fórmula 1 están cerca de tocar a su fin. Sin embargo, decir que McLaren será su ultimo equipo quizás sea aventurarse demasiado. En 2019, como comentábamos antes, las opciones pueden abrirse. Raikkönen podría decir adiós a la Fórmula 1, o al menos a Ferrari, y Bottas podría decidir, o podrían decidir por él desde Mercedes, que es el momento de volar solo. A esto hay que sumar la ambición de Vettel por buscar algo mejor que Ferrari, como ya le ocurrió a Fernando, y la díscola actitud de Hamilton, cuya retirada de forma no prevista entraría en muchos guiones.

Siendo esto así, Fernando podría pescar en río revuelto. Sabe que Mercedes le sigue, que Niki Lauda aprobaría su llegada y que Toto Wolf siempre ha hablado muy bien sobre él. Pese a esto la llave la sigue teniendo Hamilton. Si el inglés no aceptase compartir equipo con Alonso, solo su marcha dejaría que el asturiano pilotase un Mercedes. Por otro lado, mucho tendría que cambiar la película en Red Bull, que seguramente perderá a alguno de sus pilotos en 2019 rumbo a Ferrari o a Mercedes, para que el asturiano recalase en el equipo energético. La opción de Ferrari parece claramente descartada.

Lo que le quedaría a Fernando sería una apuesta similar a la que hizo por McLaren en 2015. Un equipo que le prometa un coche campeón. Apunten el nombre de Renault, donde empezó todo, y más si Carlos Sainz pone rumbo de vuelta a Red Bull en 2019.

¿Cómo tiene que ser la temporada para que esta renovación de Fernando no dure un solo año?

Tiene que ser una temporada donde su coche esté arriba. La ilusión de Fernando es pelear por estar en los puntos holgadamente desde el principio de la temporada, y que el coche demuestre una evolución durante todo el año que le permita estar en podios y conseguir alguna victoria en el final de la temporada. Es decir, estar al nivel, al menos, de Red Bull y, sobre todo, que el coche demuestre una progresión que haga intuir que en 2019 puede ser campeón.

En McLaren lo tienen claro y Fernando confía en ellos. El 25 de Marzo de 2018 en Melbourne, comienza la oportunidad para los ingleses de devolver esa confianza a Fernando. Toca trabajar.

Comentarios