Jordi Évole entrevistará a Nicolás Maduro en 'Salvados'

'Salvados', el programa presentado por el periodista Jordi Évole en La Sexta, ha conseguido uno de los objetivos que llevaban persiguiendo bastante tiempo: entrevistar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

SALVADOS EN

VENEZUELA.

Nicolás Maduro nos confirmó ayer una de las entrevistas más perseguidas de la historia de Salvados. Próximamente. pic.twitter.com/Eh1GhjCkMc — Jordi Évole (@jordievole) 18 de octubre de 2017

A través de un vídeo casero, el presentador le pedía al presidente del país una invitación para poder entrevistarlo en primera persona. "Presidente Nicolás Maduro, soy Jordi Évole, periodista de 'Salvados' . Ya sabe usted que en España se habla mucho de Venezuela. Para contrastar nos gustaría desplazarnos hasta Caracas y hacerle una entrevista. ¿Acepta?"

Maduro por su parte ha confirmado dicha entrevista en un comunicado a los medios internacionales esta misma semana. Con un tono sarcástico ha advertido a Évole: "Jordi Évole, ten cuidado porque en España están metiendo preso a todos los jordis (en alusión al encarcelamiento de Jordi Sánchez, presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural)... puedes venir aquí a Caracas cuando tú quieras y estoy a tu orden, a la orden de 'Salvados', a la orden de España".

Las bromas y la ironía han seguido durante el comunicado cuando ha mencionado el programa 'Zapeando', invitándoles también a Venezuela para hacer un programa conjunto.

Además, no perdió la oportunidad para comentar que es fiel seguidor del programa y ensalzar el trabajo del propio Évole. "Jordi Évole, para el que no le conozca (dirigiéndose a los medios internacionales asistentes), dirige un programa de entrevistas llamado 'Salvados'. Yo lo veo siempre, todos los domingos. Es un programa bueno, muy bueno, candente. No es un periodista complaciente, es mordaz, investigativo e informado".

Comentarios