El Gobierno cesará a Puigdemont y sus consellers y Rajoy tendrá la facultad de convocar elecciones autonómicas

Tras el Consejo de Ministros extraordinado convocado para este sábado con motivo de la situación política en Cataluña, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en la Moncloa para anunciar qué supondrá la aplicación del artículo 155. El Ejecutivo ha propuesto al Senado, cámara donde el PP tiene mayoría absoluta, el cese de Puigdemont, Junqueras y todos los consellers de la Generalitat, la celebración de elecciones autonómicas en Cataluña en un plazo de 6 meses y un recorte de las competencias del Parlament.

"No se suspende la autonomía, se cesa a las personas que han puesto el autogobierno fuera de la ley y del estatuto de autonomía. No se acaba con el autogobierno, se recupera", ha aseverado el presidente del Gobierno tras anunciar las citadas medidas que pretende aplicar en Cataluña.

"La capacidad de disolver el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del Gobierno. Queremos convocar elecciones en 6 meses, pero queremos hacerlo en un plazo en el que ya se haya recuperado la normalidad institucional (...) Vamos a pedir el cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros que integran el gobierno de la Generalitat de Cataluña. El ejercicio de estas funciones corresponderá a los órganos que cree el Gobierno para ello, y la idea es que lo asuman los propios ministerios", ha anunciado Rajoy, que posteriormente ha apuntado hacia el Parlament.

"El Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa que tiene encomendada, pero para garantizar el pleno respeto al Estatuto de Autonomía y la Constitución se proponen medidas como que el presidente del Parlament no puede proponer un candidato a la presidencia, que el Parlament no puede celebrar debates o sesiones de investidura y que el Parlament no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución, teniendo el Gobierno un plazo de 30 días para vetar esas leyes", ha anunciado.

Rajoy ha esperado a la parte final de su comparecencia para anunciar las propuestas, que ha recordado que han sido consensuadas con PSOE y Ciudadanos —a quienes ha agradecido su apoyo—, y ha lamentado además haber tenido que llegar a la aplicación de este precepto constitucional en Cataluña. "El único temor que se tiene que tener ante una situación como esta es no cumplir con tu obligación. No hay país en el mundo dispuesto a que se produzca una situación como esta. Imagine que esto ocurre en el land de Westfalia, o en Alsacia. Esto es único en el mundo en que vivimos", ha lamentado.

Antes, ha vuelto a apuntar a Puigdemont como el principal responsable de esta situación —"Tengo la impresión de que alguien puede pensar, sin temor a equivocarse, que algunos querían llegar a esta situación"—, ha rechazado el diálogo que le han propuesto al Gobierno —"Diálogo no es que los demás tengan que aceptar tus exigencias. Eso es imposición o un contrato de adhesión"— y ha vuelto a recalcar que "volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia que tanto se ha deteriorado en Cataluña, continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones en situación de normalidad" son los principales objetivos del Gobierno con la aplicación de este precepto, haciendo especial hincapié a la recuperación económica.

"Si Cataluña se independizara, Cataluña abandonaría la UE y la OMC, pasando a ser un país tercero al que se le aplicaría el arancel exterior y controles aduaneros. Eso en una economía a la que el comercio exterior es una parte sustancial de su PIB. Todas las subvenciones del BCE desaparecerían, de ahí que las empresas trasladen su domicilio. Habría un problema de contracción del crédito, se produciría una inflación desproporcionada y supondría un empobrecimiento de entre 25%-30% de la economía catalana", ha sentenciado.

Los plazos de aplicación del 155

El recorrido para la aplicación de estas medidas, y para la entrada en vigor del 155, se hará en varios pasos. El próximo que dará el Ejecutivo es presentar estas medidas en el Senado. La mesa de la cámara les dará curso y las remitirá a la comisión general de Comunidades Autónomas, que, mientras las estudia, abrirá un periodo de alegaciones para la Generalitat.

En el Ejecutivo tienen previsto darle a Puigdemont hasta el jueves para que presente sus alegaciones en el Senado. Entonces, una vez se haya recabado toda la información, la comisión general de Comunidades Autónomas deberá emitir su dictamen y, después, convocará un Pleno Extraordinario. El plan de la Moncloa es que éste se celebre el próximo 27 de octubre, día en que quedará aprobado el 155.

El dictamen de esta comisión pasará al pleno, que debatirá y votará. Para dar luz verde al trámite, es necesaria mayoría absoluta. El Partido Popular la tiene, pero miembros del Gobierno, como el propio Rajoy o el portavoz Méndez de Vigo, han afirmado en varias ocasiones que el Ejecutivo no quiere aprobar el artículo 155 en solitario, por ello ha negociado con PSOE y Ciudadanos las medidas a aplicar. De este modo se garantiza el apoyo de ambas formaciones en la votación del Senado. Una vez la votación se haya producido, Rajoy podrá aplicar inmediatamente esas medidas o dejar su entrada en vigor para más adelante.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ARTÍCULO 155

Comentarios