¿Eres fan de 'The Walking Dead'? Esto es lo que estabas buscando

Tras meses y meses de espera, 'The Walking Dead' ha vuelto a la pequeña pantalla. La serie apocalíptica centrada en Rick Grimes y sus compañeros ha vuelto este domingo para ahondar más en la guerra que enfrenta al grupo formado por los hombres y mujeres de los refugios de Alejandría, Hilltop y el Reino y a los 'Los Salvadores', el extenso grupo de bandidos que actúan en nombre de Negan, el antagonista principal de la serie.

Un capítulo que ha sido especial en todos los sentidos puesto que ha sido el número 100 desde que se estrenara en el canal AMC el 31 de octubre de 2010, hace ya siete años. No obstante, hay que remontarse hasta 2003 para establecer el inicio de este universo, cuando Image Comics lanzaba el primer número de 'The Walking Dead'. Si eres de los que has acompañado a Rick y su grupo en cada una de sus aventuras, tal vez te interese leer los cómics, saber cómo se rueda la serie o hacerte con algunos de los productos más característicos de la serie apocalíptica.

Cómics, libros y DVDs sobre 'The Walking Dead'

Si te has visto todos los capítulos de la serie, incluso el que se ha emitido este domingo, tal vez deberías darles una oportunidad a los cómics. En la actualidad hay un total de 172 ejemplares (sale uno al mes). Por lo tanto, si todavía no te has aventurado en el universo original de ‘The Walking Dead’, aquí tienes el primer tomo. Si eres de los que siguen la trama al día, aquí tienes el último número.

Primer número del cómic de The Walking Dead. / Image Comics

En caso de que te hayas quedado con ganas de más, y quieras saber qué hay más allá de las cámaras, también puedes hacerte con ‘The Walking Dead: Chronicles’. Una guía publicada en 2012 en el que se revelan varios secretos sobre el proceso de producción de la serie. Desde cómo se crean los zombis de la serie hasta material inédito. Si quieres leerlo, aquí puedes hacerte con un ejemplar.

No obstante, si prefieres rememorar todo lo que has visto hasta ahora, tal vez te interese hacerte con las siete temporadas que se han emitido hasta la fecha. A través de este enlace podrás comprar un pack con las seis primeras temporadas. Mientras tanto, en este otro podrás hacerse con la séptima y última hasta la fecha.

Videojuegos sobre ‘The Walking Dead’

Pero el universo de 'The Walking Dead' va más allá de los cómics y la serie de televisión. Si eres de esas personas a las que les encantan los videojuegos, y quieres descubrir una historia alternativa a la elaborada por Rick Grimes y su grupo de amigos, este juego te interesa. Basado en las aventuras del criminal Lee Everett, quien deberá cuidar de una niña huérfana llamada Clementine, en este videojuego podrás disfrutar de 'The Walking Dead' como nunca.

Una vez te hayas pasado este juego, podrás comenzar con el segundo capítulo. Un título en el que Clementine coge especial relevancia en la trama. Mientras tanto, en el tercer episodio podrás descubrir cómo comienza a establecerse la sociedad después de los sucesos de los dos anteriores capítulos. Aquí puedes hacerte con él.

Probablemente, Daryll sea uno de tus personajes favoritos, ¿no es así? A pesar de ser un personaje que no aparece en los cómics, a día de hoy es uno de los favoritos de los seguidores de la serie. Por esa misma razón, la compañía Activision desarrolló un videojuego centrado en él y su hermano Merle. Si quieres disfrutar con sus aventuras antes de conocer a Rick Grimes, no te pierdas este juego que podrás adquirir a través de este enlace.

Funkos de 'The Walking Dead'

Tal vez no te suene su nombre, pero, si eres fan de las series de televisión, es bastante probable que en alguna ocasión te hayas encontrado con un muñeco de la línea Pop!, de Funko, entre tus manos. Estos juguetes se caracterizan, sobre todo, por sus grandes cabezas y los pintorescos rasgos que recuerdan a los personajes en los que se inspiran.

Desde 'Juego de Tronos' hasta 'Breaking Bad' o los personajes de Marvel, Funko fabrica juguetes de cultura pop licenciadas y tiene más de 1.000 modelos hasta la fecha. En el caso de 'The Walking Dead' podrás encontrar los funkos de algunos de sus personajes principales. Uno de los más solicitados es el de Daryll en moto, que podrás adquirir a través de este enlace. También destacan otros como el funk de Negan, a la venta aquí, el de Rick Grimes, con su ya mítico revolver o Carl, entre otros.

Carteras, llaveros y demás complementos

Si buscas complementos relacionados con la serie 'The Walking Dead' o quieres hacer un regalo a un amigo, a través del siguiente enlace podrás hacerte con esta cartera basada en el primer capítulo de la serie. En caso de que prefieras otro tipo de producto, también podrás encontrar llaveros como este, inspirado en las alas del chaleco de Daryll y que cuenta con el lema 'Fight the dead, fear the living'.

¿Quieres más productos relacionados con los personajes de la serie? Haciendo clic aquí serás redirigido a la bandolera de Michoone. Si te gusta este personaje, y buscas una bandolera de alta calidad, no te pierdas este producto oficial de la serie ‘The Walking dead’. Por último te recomendamos esta taza de cerámica, sensible al calor, mediante la que podrás ver cómo un zombi aparece de la nada.

Disfraces de los personajes de 'The Walking Dead' para Halloween

¿Estás buscando un disfraz para Halloween relacionado con 'The Walking dead'? Si quieres convertirte en uno de los personajes de la serie apocalíptica, en Internet encontrarás varias opciones. Si quieres seguir los pasos de Daryll, aquí puedes hacerte con su chaleco. Tan solo necesitarás unos pantalones vaqueros y una ballesta para completar el disfraz.

Si por el contrario prefieres convertirte en Negan, uno de los personajes más aclamados por el público, aquí puedes hacerte con su bate Lucille. Tan solo necesitarás una camiseta blanca y una chaqueta de cuero para compartir el look. Por último, si quieres ser como Rick, aquí podrás hacerte con su uniforme de la primera temporada. Si quieres completar el disfraz, a través del siguiente enlace encontrarás el característico sombrero de Rick, un hacha e incluso sangre falsa.

El de Negan es uno de los disfraces que te puedes hacer gracias a Internet. / AMC

Con todo esto ya estás listo para la octava temporada de ‘The Walking Dead’. Una temporada que pretende ahondar más en la lucha entre Rick Grimes y Negan y que aspira a convertirse en la mejor. ¿Estás listo para emprender esta nueva aventura?

