Stephen Hawking comparte su tesis doctoral en Internet: así puedes leerla

Con el objetivo de despertar el interés tanto por el espacio como por el intercambio de conocimientos, Stephen Hawking ha liberado en Internet, tras más de medio siglo, la tesis doctoral que escribió en 1966: "Espero inspirar a la gente de todo el mundo a mirar las estrellas y no a sus pies". Esta famosa tesis sobre la expansión del universo, que posteriormente se convertiría en una fuente de inspiración para muchos investigadores, desafía la teoría gravitacional existente. Una teoría que le convertiría en uno de los referentes del sector.

A pesar de estar al alcance de todos, no todos pueden leer esta tesis. No obstante, si consideras que conoces las teorías de Hawkings y que estás preparado para enfrentarse a la tesis, puedes leerla a través del siguiente enlace. En este trabajo, el autor considera las implicaciones y las consecuencias de la expansión del universo. Su conclusión principal explica que las galaxias no pueden formarse a través del crecimiento de perturbaciones que fueron inicialmente pequeñas.

Hawkings apuesta por el acceso libre a las investigaciones

En declaraciones a The Guardian, el físico ha revelado que ha liberado su tesis con el objetivo de que otros hagan lo propio: "Cualquiera, en cualquier parte del mundo, debe tener acceso libre y sin obstáculos no solo a mi investigación, sino a la investigación de todas las grandes e inquisitivas mentes de todo el espectro de la comprensión humana".

Varias fórmulas de la tesis. / Properties of expanding universes

Al mismo tiempo, considera que las nuevas generaciones deben apoyarse en los investigadores que les preceden para formular sus teorías. Por esa misma razón ha optado por liberado su tesis: "Cada generación se sostiene sobre los hombros de aquellos que los han precedido, tal como lo hice cuando era un joven estudiante de doctorado en Cambridge, inspirado por el trabajo de Isaac Newton, James Clerk Maxwell y Albert Einstein. Es maravilloso saber cuántas personas ya han mostrado interés en descargar mi tesis; es de esperar que no se decepcionen ahora que finalmente tienen acceso a ella"

La tesis más solicitada

Mientras tanto, la Universidad de Cambridge ha revelado que esta tesis, a la que ha considerado "histórica y convincente", ya es el artículo más solicitado en su repositorio de acceso abierto, Apollo: "En los últimos meses, la universidad ha recibido cientos de solicitudes de lectores que desean descargar la tesis del Prof. Hawking en su totalidad".

Ahora que ya ha sido liberada, la universidad anima a otros investigadores a que hagan lo propio y que liberen su trabajo para que esté disponible en Internet de forma gratuita. De hecho, a partir de este mes, todos los doctorandos deberán depositar una copia digital de su tesis y se les instará a que tengan acceso abierto de cara a futuras investigaciones.

