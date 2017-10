¿Quién votó a quién en los 'The Best'?

Cristiano Ronaldo fue el ganador del premio 'The Best' a mejor jugador, quitándole así el premio a Messi y Neymar, los otros dos finalistas. Zidane consiguió ser el ganador entre los entrenadores y cinco de jugadores del Real Madrid y dos españoles -Modric, Cristiano, Marcelo, Kroos, Ramos e Iniesta- se colaron entre los once 'perfectos' de la FIFA.

El sistema utilizado por la FIFA para elegir todo ello se basa en una votación que mezcla el criterio de los propios jugadores, entrenadores y representantes de prensa de cada país. Cada uno de estos agentes tiene que elegir a los que considera los tres mejores jugadores. Al terminar la competición, la FIFA publica estos datos.

El portugués, que consiguió el 43'16% del apoyo, voto por su parte a Modric, Sergio Ramos y Marcelo, todos jugadores del Real Madrid. Leo Messi, por otro lado, decidió decantarse por jugadores más relacionados con el Barcelona: Luis Suárez, Iniesta y Neymar. Ninguno de los dos grandes se votó a sí mismo. Ni al otro.

El capitán francés, Dani Alves, también barrió para casa. Neymar ocupó su primera posición, seguido de Messi y CR7. Sergio Ramos, como capitán español, no mostró demasiadas diferencias: Cristiano, Messi y Modric.

Y muy acorde a esta filosofía, varió en los nombres más comunes el seleccionador español. Julen Lopetegui consideró como los mejores jugadores a Sergio Ramos, Dani Carvajal y Andrés Iniesta, todos en la selección española.

Modric, Buffon y James coincidieron en el liderato de Cristiano. Sin embargo, el croata puso a Messi segundo y Kroos tercero, el italiano a Dybala y Modric y el colombiano a Ramos y Lewandowski.

